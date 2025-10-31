El Baile de los Fieros: la tradición de Villa Nueva cada 1 de noviembre

Cada 1 de noviembre, Villa Nueva celebra una tradición cuyo origen buscaba alejar los malos espíritus. Este popular baile de disfraces masivo es también una sátira colonial que desafía la historia, incluyendo un gran concurso de disfraces con carrozas y coreografías creativas.
EN CONTEXTO: ¡Atención! Anuncian cierre vehicular frente a Cementerio de Villa Nueva.
Para los residentes de Villa Nueva, el "Baile de los Fieros" es una tradición ancestral que se realiza cada 1 de noviembre.
Su origen nace con la intención de alejar a los malos espíritus. Pero, también, como una sátira a la vida de los españoles en la época colonial.
Los participantes concursan en las categorías de personajes individuales, parejas y grupos. Las categorías de disfraz son de personajes internacionales e infantiles.
El baile va acompañado de carrozas y coreografías creativas que divierten al público asistente.
La Municipalidad de Villa Nueva, informa que la 3a. calle de la zona 4 estará cerrada desde las 10 horas hasta el 1 de noviembre a las 18:00 horas, ya que será la ruta del desfile.
El Desfile de Fieros se ha convertido en un evento de gran convocatoria y cobertura mediática. La fiesta de música, disfraces y creatividad puede llegar a congregar a cerca de 300 mil asistentes, consolidándolo como una fiesta masiva.