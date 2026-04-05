¿Cuándo caerá la Semana Santa del 2027?

Si eres de los que planea sus descansos con mucho tiempo de anticipación, anota en tu calendario.
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Durante estas fechas, miles de fieles honran la pasión y muerte de Cristo a través de los cortejos procesionales que recorren distintos lugares del país.
Además de ser un periodo vacacional que muchas familias aprovechan para descansar, viajar y compartir.
Para el 2027, la Semana Mayor se celebrará del jueves 25 al domingo 28 de marzo.
La Cuaresma iniciará el miércoles 10 de febrero.
Descansos largos para este 2026
La Semana Santa está por terminar, por lo que restan tres fines de semana largos para este año.
- 1 de mayo, Día del Trabajo: este año caerá viernes, por lo que será el primer descanso largo del año.
- 24 de diciembre, Navidad: cae jueves y el descanso inicia desde el mediodía.
- 31 de diciembre, Año Nuevo: cae jueves y se descansará a partir del mediodía.
Otros descansos
Así quedan distribuidos el resto de descansos para este año:
- Año Nuevo: jueves 1 de enero
- Día del Ejército, martes 30 de junio
- Día de la Virgen de la Asunción: sábado 15 de agosto (único feriado y solo para la ciudad capital)
- Día de la Independencia: martes 15 de septiembre
- Día de la Revolución: martes 20 de octubre
- Día de Todos los Santos: domingo 1 de noviembre