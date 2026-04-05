Hablan promotores del Jetcar en Panajachel tras desaparición de joven (video)

El joven que se lanzó del Jetcar sigue desaparecido.
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Un fatal accidente se registró en el Lago de Atitlán, la tarde del sábado, luego de que un joven desapareciera tras lanzarse al agua mientras se conducía en un Jetcar.
El percance sucedió a pocos días del lanzamiento oficial del vehículo acuático.
A través de un video, el youtuber Benito GT aclara que él no tuvo nada que ver con el accidente, tras haber sido señalado.
"Desconocemos qué es lo que pasó. Realmente nosotros fuimos a grabar unos videos de publicidad a Panajachel. Queremos aclarar que el Jetcar no es nuestro", dijo.
Estas fueron sus declaraciones:
Hasta el momento, cuerpos de socorro siguen en la búsqueda del desaparecido.