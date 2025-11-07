Versión Impresa
Este será el recorrido del "Desfile Navideño" para este sábado 8 de noviembre

  • Por Jessica González
07 de noviembre de 2025, 10:17
El primer recorrido será esta sábado 8 de noviembre. (Foto: archivo/Soy502)

El primer recorrido será esta sábado 8 de noviembre. (Foto: archivo/Soy502)

¡Arrancan los desfiles navideños! El alcalde capitalino Ricardo Quiñónez confirmó que este sábado 8 de noviembre será el primer recorrido en la zona 3 capitalina.

El alcalde capitalino, Ricardo Quiñónez, confirmó que a partir de noviembre arrancarán los ya tradicionales "Desfiles Navideños", los cuales recorrerán distintas zonas de la ciudad capital.

El primer desfile se realizará este sábado 8 de noviembre de 19:00 a 21:00 horas.

Las carrozas recorrerán la zona 3 capitalina. El recorrido iniciará en la 1a. calle y 3a. avenida, Colonia Bran.

Finalizará en la 3a. avenida y 25 calle de la misma zona. 

