Cuándo es momento de cambiar tu desinfectante de manos

El desinfectante de manos se ha convertido en un verdadero aliado en esta pandemia, al igual que las mascarillas. Sin embargo, para que su uso sea efectivo, es importante desecharlo a tiempo. Pero ¿cuándo es el momento?

Los especialistas afirman que el gel debe contener, al menos, un 70% de alcohol, de lo contrario será poco efectivo. Si has notado algo "raro" en tu gel y no sabes si tirarlo o no, estas señales pueden servirte.

Bajo el sol: si sueles dejar el gel dentro del carro o bajo el sol, tendrás que cambiarlo y ser más cuidadoso. El desinfectante de manos contiene alcohol etílico, el cual se evapora a temperaturas altas. Por lo tanto, su efectividad se pierde si lo dejas bajo el sol.

Además, dejarlo dentro del carro resulta peligroso, pues según el químico, Greg Boyce, el alcohol genera una atmósfera capaz de inflamarse en cualquier momento.

Te reseca las manos: el gel contiene alcohol, glicerina, peróxido de hidrógeno y agua. Todos estos componentes pueden resecar la piel y causar grietas. Si notas que el tuyo te daña demasiado, será mejor desecharlo y utilizar uno nuevo.

Tapa abierta: dejar la tapa abierta hace que el alcohol se evapore, y un gel sin alcohol no desinfecta.

Tiene olor extraño: si notas un olor raro quiere decir que varios componentes se han vuelto menos efectivos, por lo tanto su intensidad ya no es la misma.

Contiene menos del 70% de alcohol: un gel con este porcentaje podría dejar escapar algunas bacterias y, si a esto le sumas que se ha evaporado un poco, la cantidad de alcohol será insuficiente.