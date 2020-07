Se inició la cuenta regresiva y, en unas horas, los fanáticos podrán ver de nuevo al presentador guatemalteco, Héctor Sandarti, desde sus hogares.

Sandarti regresó a su antigua casa, el programa matutino "Hoy", donde compartió con Andrea Legarreta, Raúl Araiza, Galilea Montijo, Jorge Van Rankin, y Ninel Conde, entre otros.

El elenco estuvo emocionado de tener a Sandarti de nuevo en el programa "Hoy". (Foto: Captura de pantalla)

Sandarti fue invitado de honor para presentar más detalles de su programa "Minuto para ganar VIP", aunque muchos espectadores escribieron para pedir que formara parte del elenco en el matutino de nuevo.

"Me encantaría abrazarlos y besarlos a todos, pero 'Susana' no me lo permite, no saben lo que representa para mí estar en este foro", dijo.

Sandarti estrenará su show este domingo, 26 de julio, a partir de las 9 de la noche de México, y a las 8 de la noche, hora de Guatemala, por el Canal de las Estrellas.

"He vuelto, feliz de regresar a la que fuera mi casa durante 25 años, oficialmente vuelvo a formar parte de la fábrica de sueños más grande de América Latina, ¡Estoy feliz!", había escrito cuando anunció su retorno a Televisa.

