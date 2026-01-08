El cuerpo que fue hallado dentro de una vivienda de Sacatepéquez

Los vecinos alertaron a las autoridades al ya no saber nada de la víctima.
Los Bomberos Voluntarios acudieron a una vivienda ubicada en la zona 5 de Sumpango, Sacatepéquez, tras recibir el reporte de que una persona de la tercera edad no daba señales de vida.
Al llegar al lugar, los rescatistas localizaron a un hombre fallecido en el interior del inmueble.
Hasta el momento se desconoce la identidad, pero se presume que se trata de un anciano que podría haber muerto por causas naturales, según indicios preliminares.
Las autoridades locales se encuentran realizando las diligencias correspondientes para determinar la causa exacta del deceso y confirmar la identidad de la víctima, cuyos restos se encontraban en estado de descomposición.