Localizan vehículo usado en intensa balacera en ruta al Pacífico

  • Con información de Jorge Senté/Colaborador
08 de enero de 2026, 12:04
El ataque armado dejó a una persona fallecida. (Foto: captura de video)

El móvil del crimen habría sido el robo de una fuerte suma de dinero.

EN CONTEXTO: Ataque armado deja un conductor fallecido en la ruta al Pacífico

Han pasado tres días luego del violento intento de robo de una fuerte suma de dinero que fue retirada por empleados de una maquila el pasado 5 de enero.

El incidente que cobró la vida de uno de los empleados identificado como Kein Andy Ernesto Díaz Cabrera, de 26 años, tuvo como escenario el kilómetro 32 de la ruta al Pacifico.

En seguimiento a los pasos seguidos por los delincuentes, la Fiscalía de Delitos contra la vida del Ministerio Público ejecutaron un cateo en una vivienda ubicada en un residencial Villas de Palin, departamento de Escuintla.

A las 6 de la mañana ingresaron los agentes e investigadores, localizando una camioneta blanca que se presume fue usada durante el incidente armado.

(Foto: Jorge Senté/Nuestro Diario)
(Foto: Jorge Senté/Nuestro Diario)
La casa estaba vacía. Los técnicos del Ministerio Público embalaron, boletas bancarias, 3 casquillos y un fragmento de arma de fuego, seis mascarillas.

Así fue el ataque:

