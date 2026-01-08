Localizan vehículo usado en intensa balacera en ruta al Pacífico

El móvil del crimen habría sido el robo de una fuerte suma de dinero.
EN CONTEXTO: Ataque armado deja un conductor fallecido en la ruta al Pacífico
Han pasado tres días luego del violento intento de robo de una fuerte suma de dinero que fue retirada por empleados de una maquila el pasado 5 de enero.
El incidente que cobró la vida de uno de los empleados identificado como Kein Andy Ernesto Díaz Cabrera, de 26 años, tuvo como escenario el kilómetro 32 de la ruta al Pacifico.
En seguimiento a los pasos seguidos por los delincuentes, la Fiscalía de Delitos contra la vida del Ministerio Público ejecutaron un cateo en una vivienda ubicada en un residencial Villas de Palin, departamento de Escuintla.
A las 6 de la mañana ingresaron los agentes e investigadores, localizando una camioneta blanca que se presume fue usada durante el incidente armado.
La casa estaba vacía. Los técnicos del Ministerio Público embalaron, boletas bancarias, 3 casquillos y un fragmento de arma de fuego, seis mascarillas.