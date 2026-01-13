Versión Impresa
Video: Conductor se pasa un alto, impacta contra tráiler y huye del lugar

  • Por Reychel Méndez
13 de enero de 2026, 06:57
La colisión mantuvo el paso completamente cerrado por algunas horas. (Foto: Redes Sociales)

El video muestra que un vehículo particular se pasa el alto y termina colisionando contra un tráiler.

En las primeras horas de este martes 13 de enero se reportó un percance vial en la 4ta avenida y 8a calle zona 1 de Villa Nueva.

De este percance un tráiler terminó empotrado dentro de una propiedad privada y el piloto del automóvil se dio a la fuga dejando su vehículo a cercanías del transporte pesado.

El accidente sucedió cuando el vehículo particular se pasó el alto y terminó colisionando y desestabilizando al otro vehículo. 

El tráiler terminó empotrado en una propiedad privada. (Foto: PMT Villa Nueva)
Al lugar se presentaron autoridades de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva para poder realizar las diligencias correspondientes y poder retirar los vehículos para habilitar el paso ya que se mantuvo cerrado por algunas horas. 

La PMT de Villa Nueva indicó que el paso ya se liberó y se realizarán las investigaciones correspondientes para dar con el piloto que se dio a la fuga. 

 

