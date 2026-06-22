Cuerpo de Oliver Tree regresa a California tras ser identificado

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El cuerpo de Oliver Tree regresó a su hogar en California luego de un largo proceso para identificar su cuerpo, que llevó más tiempo de lo esperado por el estado en el que se encontraba.

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El cantante de 32 años fue una de las víctimas fatales del choque entre dos helicópteros donde viajaba él con generadores de contenido. También productores musicales y de video como el argentino Gaspi entre otros.

Oliver tendrá una fundación. Foto: AFP.

Los seres queridos escribieron un mensaje en las redes sociales que emocionó a muchos, al anunciar que cumplirán la última voluntad del famoso:

"Oliver ya está de vuelta en California por fin podrá descansar... Su legado perdurará a través de su fundación, llamada 'Beca Extremadamente Épica del Dr. Oliver Tree para Bebés Genios', que se pondrá en marcha próximamente. Es algo que Oliver había organizado antes de fallecer y que dejó escrito en su testamento. Nos aseguraremos de que su deseo se haga realidad para que se pueda difundir más alegría, amor y arte por el mundo, este fue su último deseo", afirman.

"Gracias a todos los que se han contactado con nosotros, nos mustran su cariño y apoyo, han hecho homenajes increíbles a Oliver... Todo ese cariño, apoyo y optimismo constantes están ayudando a la familia, a los amigos y a los colaboradores a superar estos momentos tan difíciles".

"Los queremos muchísimo, Oliver estaría muy orgulloso de cada uno de sus seguidores, amigos y familiares, que la paz acompañe a Oliver", se lee.

Días después de la tragedia las autoridades brasileñas el cuerpo de Oliver Tree aún no había podido ser identificado debido al estado en el que quedó luego de que el helicóptero donde se transportaba cayera y se incendiara.

Ahora los seres queridos ya pueden sentirse tranquilos de tener más cerca al cantautor que hizo una revolución en la música.

Oliver tree has landed safely back home ️ #olivertree #home #safe #fyp #viral #peace pic.twitter.com/YJb2GyUVGZ — Josh (@hustle_tv11) June 22, 2026