Localizan sin vida a uno de los reos fugados de Fraijanes II

A dos meses de su fuga, Edwin Roberto González Ortega, alias "Psyco" fue localizado sin vida esta mañana del 4 de enero del 2026.

De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC) durante la madrugada se reportaron disparos en el interior de una vivienda ubicada en el Jocotillo, Villa Canales. Al ingresar encontraron a un hombre con múltiples disparos en el rostro y con varios tatuajes en el cuerpo.

Luego de iniciar con las investigaciones, pudieron identificar que se trataba de González Ortega, quien era uno de los 20 pandilleros que se fugaron de la cárcel de Fraijanes II, el pasado 12 de octubre del 2025.

En la escena se encontraron 7 casquillos y de acuerdo con la PNC podría tratarse de un ataque directo.

Durante el levantamiento del cuerpo se encontraron 7 casquillos y un proyectil de arma se fuego, manejando la hipótesis de un ataque directo, desconociendo quién es el responsable, por lo que la investigación sigue.

Era líder de la clica Hollywood Gánster, del Barrio 18

González Ortega, era líder de la clica Hollywood Gánster, del Barrio 18 y fue sindicado de 133 asesinatos, la mayoría de sus víctimas eran pilotos de bus y comerciantes, además de haber sido ligado a proceso por reclutamiento de menores y trata de personas.

Y cumplía sentencia en el centro de máxima seguridad para hombres, Fragantes II, antes de fugarse junto a otros miembros de alta peligrosidad de la Mara 18.

Continúan la búsqueda

Según la PNC continúan prófugos 13 de los 20 reos aún prófugos.

El Ministerio Público, a indicado que la principal línea de investigación, apunta a que los reos contaron con la colaboración de personal del propio sistema penitenciario. Ante ello, 24 agentes del Sistema Penitencia fueron puestos en disposición de la ley y el subdirector del centro carcelario, Víctor Alveño, fue ligado a proceso y enviado a prisión preventiva.