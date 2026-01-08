Cuestionan financiamiento de pensiones del IPM para 2026

-

El IPM proyecta Q412.5 millones para jubilaciones y prestaciones, mientras el aporte estatal ronda los Q180 millones este año.

Desde el Congreso se cuestionó el esquema de financiamiento de las pensiones y jubilaciones del Instituto de Previsión Militar (IPM) previsto para 2026, en el marco de la discusión presupuestaria y la revisión de la ejecución financiera de las entidades involucradas.

Autoridades del IPM explicaron que, conforme a su ley orgánica, todos los ingresos que recibe el instituto, incluidos el aporte ordinario del Estado, las cuotas de los afiliados en activo y los eventuales aportes extraordinarios, están destinados exclusivamente al pago de jubilaciones y prestaciones, sin posibilidad legal de ser utilizados para otros fines.

Diputados de la bancada VOS pusieron en duda la suficiencia de los recursos para cubrir las obligaciones proyectadas para 2026, que ascienden a unos Q412.5 millones, monto que incluye el pago del bono 14. Señalaron que el aporte ordinario del Estado, cercano a los Q180 millones, resulta insuficiente para cubrir la totalidad del gasto y que el IPM enfrenta un déficit estimado de entre Q80 y Q100 millones.

El IPM defendió que los Q33.7 millones no ejecutados en 2025 pasaron a reservas y no regresan al fondo común. (Foto: Congreso Guatemala)

Ejecución presupuestaria

Uno de los puntos más cuestionados fue la ejecución presupuestaria de 2025. Diputados señalaron que el IPM dejó sin ejecutar alrededor de Q33.7 millones, pese a advertir limitaciones financieras.

Desde el IPM se aclaró que esos recursos corresponden a ingresos propios y que, al no ejecutarse, pasan a formar parte de las reservas del IPM, ya que no retornan al fondo común del Estado. Además, añadió que el instituto mantiene desde hace varios años un plan de contención del gasto debido a su situación financiera.

No obstante, los congresistas insistieron en que esos saldos deberían priorizarse para atender las necesidades de los jubilados y pensionados. Indicaron que en 2025 el IPM contó con un presupuesto vigente cercano a los Q419 millones, de los cuales ejecutó alrededor de Q385 millones, lo que evidencia, a su criterio, la necesidad de mayor claridad en el manejo de los recursos.

Asimismo, se cuestionó la ausencia de aportes extraordinarios por parte del Ministerio de la Defensa Nacional para fortalecer al IPM.

Ampliación presupuestaria

Se recordó que, en 2025, el Ministerio de Finanzas aprobó una ampliación presupuestaria consistente en Q116 millones destinada a la compra de un avión para el Ejército, decisión que fue señalada por diputados como una priorización del gasto que dejó en segundo plano las pensiones militares.

En la citación también se abordó el tema de los ingresos propios del IPM derivados de contratos de arrendamiento e inversiones.

Las autoridades informaron que uno de los contratos más relevantes, el del complejo FITEC, tiene una vigencia de 50 años y actualmente genera ingresos mensuales cercanos a los 50 mil dólares, con la proyección de incrementar esos montos conforme avance el desarrollo del proyecto. Según lo expuesto, a lo largo del contrato se estima una generación de ingresos por aproximadamente 334 millones de dólares.

También se criticó que no se hayan otorgado aportes extraordinarios al IPM, pese a la compra de un avión militar. (Foto: Congreso Guatemala)

Ante las dudas sobre la sostenibilidad financiera del IPM, diputados solicitaron retomar la gestión de un aporte extraordinario para 2026 y anunciaron que se programarán citaciones específicas para analizar en detalle la ejecución presupuestaria del instituto y la rentabilidad de sus inversiones.

Las autoridades financieras confirmaron que el presupuesto de 2026 fue aperturado con el mismo monto de 2025 y que el Ejecutivo trabaja en una propuesta de ampliación presupuestaria.

Los legisladores insistieron en que, dentro de ese proceso, se defina una solución clara y sostenible que garantice el pago oportuno de las pensiones y jubilaciones del IPM durante 2026.