Fenómeno de "El NIño": desde el Congreso cuestionan al Gobierno por no prepararse

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La Conred solicitó a ministerios, gobernaciones y municipalidades presentar planes de contingencia ante posibles emergencias.

La preparación del Gobierno ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño fue abordada durante una citación en el Congreso, donde autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) expusieron las acciones previstas para enfrentar una posible crisis climática.

La secretaria ejecutiva de Conred, Claudinne Ogaldes, informó que desde el pasado 20 de mayo el Consejo Nacional para la Reducción de Desastres declaró alerta amarilla institucional, medida que obliga a las entidades públicas a fortalecer sus acciones de prevención y preparación.

"Eso implica que todas las instituciones tienen que subir su nivel de alerta. Ya les hicimos un recordatorio a todas las instituciones que conforman el sistema Conred, tanto públicas como privadas, gobernaciones y municipales, que tienen que subir su nivel de alerta para poder implementar ya acciones preventivas para poder atender la crisis cuando esto se presenta", indicó.

Autoridades alertan sobre riesgos de inseguridad alimentaria, incendios forestales, inundaciones y enfermedades asociadas a la escasez de agua. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

Según explicó, las proyecciones apuntan a que las lluvias tendrán un comportamiento irregular en todo el territorio nacional, aunque el Corredor Seco continúa siendo una de las zonas con mayor vulnerabilidad.

La funcionaria detalló que se identificaron 123 municipios con mayores niveles de riesgo y señaló que las repercusiones más significativas podrían sentirse durante los primeros meses de 2027.

"Como Conred nos preocupan más los meses de enero, febrero y marzo, más que este año, porque el fenómeno de El Niño realmente va a entrar en septiembre y ahí es donde vamos a tener las repercusiones el año entrante", afirmó.

Ogaldes agregó que las instituciones que integran el sistema Conred deben presentar planes de contingencia para atender pérdidas agrícolas, incendios forestales, inundaciones, escasez de agua y el incremento de enfermedades gastrointestinales y respiratorias.

Cuestionan respuesta del Gobierno

Durante la citación diputados consideraron que aún no se observan medidas extraordinarias que respondan al escenario planteado por las autoridades.

El diputado Julio Héctor Estrada señaló que gran parte de las acciones presentadas forman parte de programas ya contemplados por las instituciones y no necesariamente de una respuesta frente a la crisis climática.

Estrada también manifestó el aumento en los precios de los fertilizantes y el impacto que esto podría tener en la producción de maíz y frijol.

"No pareciera que el Gobierno considere que esto es una crisis importante por lo que está planteando hacer de manera emergente", afirmó.

Diputados consideran que aún no existen medidas extraordinarias proporcionales a la magnitud de la crisis proyectada. (Foto: Organismo Legistlativo)

También se planteó la idea de acelerar medidas de apoyo para los productores agrícolas, especialmente en los departamentos ubicados dentro del Corredor Seco y otras regiones vulnerables.

Ante los cuestionamientos, la titular del MAGA, María Fernanda Rivera, aseguró que la institución se encuentra en una fase de acciones anticipatorias para reducir los efectos de una eventual emergencia.

"Yo les indiqué que estas son todas las medidas anticipatorias, no estamos todavía en la emergencia como tal", respondió.

El MAGA asegura que ya ejecuta acciones preventivas y que aún no se encuentra en una fase de emergencia. (Foto: Archivo/Soy502)

También explicó que el ministerio ya entregó a Conred su Plan Institucional de Respuesta y que actualmente cuenta con protocolos para la gestión de alimentos, asistencia técnica, control de plagas, apoyo con insumos y otras intervenciones preventivas.

Según detalló, el MAGA solicitó una ampliación presupuestaria por Q452 millones para ampliar la compra de alimentos, semillas, herramientas agrícolas y otros insumos destinados a las familias productoras.

La ministra también recordó que el año pasado la cartera solicitó recursos para implementar un programa nacional de fertilizantes; sin embargo, aseguró que no recibió la asignación presupuestaria necesaria.

"Por eso era que se había pedido desde el año pasado, presidente, pero no hubo techo presupuestario para eso", indicó.