Alertan sobre riesgos para guatemaltecos que buscan migrar de manera ilegal

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), a través del Cónsul de Tucson, Arizona, informa sobre posibles estafas del crimen organizado.
Allan Pérez, Cónsul de Guatemala en Tucson, Arizona advierte a los guatemaltecos de estas estafas realizadas por el crimen organizado, promovidas a través de redes sociales; dado que se promete “viajes seguros” por el desierto de Arizona ilegalmente para lograr garantías al momento de ser deportados.
“El gobierno estadunidense no está otorgando protección en contra de la deportación”, advierte Pérez sobre los graves riesgos de cruzar a Estados Unidos de forma indocumentada.
Recorrer un desierto es sumamente incierto, extenso y peligroso, especialmente para la salud.
El Minex comparte que este tipo de promesas falsas no informan que el desierto de Arizona posee “temperaturas extremas, altas o muy bajas, que pueden causar deshidratación, hipotermia o la muerte.”
El Cónsul finaliza agregando: “No arriesguen su vida, su dinero y su libertad”, dado que el costo es demasiado alto, tanto por el pago que exigen para realizarlo, así como el riesgo legal que pueden incurrir.