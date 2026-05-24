¡Cuidado! Reportan aglomeración de peatones en El Trébol

Aficionados de Municipal permanecen en los alrededores del estadio.
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Tras ser reconocidos como campeones de la Liga 33, el equipo de Municipal junto a decenas de aficionados realizan una celebración por la victoria del equipo.
Al ritmo cánticos y porras, los fanáticos permanecen en el Estadio Manuel Felipe Carrera, así como en la Vía Exclusiva El Trébol, cercano a las zonas 3, 7 y 11.
Durante esta tarde se realiza la presentación de la copa con la afición, tras coronarse campeón del Torneo Clausura 2026, el recién pasado sábado.
Amilcar Montejo, Director de Comunicación de Emetra, recomendó a los pilotos conducir con precaución debido al cruce de peatones en ese perímetro.
Además, indicó que los conductores pueden buscar rutas alternas y salir con tiempo de anticipación para evitar retrasos.