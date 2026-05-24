¡Fiesta escarlata! Municipal levanta el trofeo de la liga 33 en el Mario Camposeco

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Entre abrazos, gritos y celebración, Municipal levantó oficialmente el trofeo que lo acredita como campeón del Clausura 2026 y dueño de la ansiada liga número 33.

Tras el silbatazo final, los primeros en subir a la tarima fueron los jugadores de Xelajú, quienes recibieron las medallas de subcampeón por parte de los directivos de la Liga Nacional. Luego llegó el turno de los escarlatas, que desfilaron uno a uno con sus camisolas conmemorativas.

El momento más esperado llegó cuando José Mena y Darwin Torres levantaron juntos la copa ante la euforia de sus compañeros y aficionados rojos presentes en Quetzaltenango. Los jugadores saltaron alrededor del trofeo mientras sonaban los gritos de celebración por una nueva corona para la institución edil.

Los jugadores de Municipal posando con sus medallas. (Foto: Rudy Martínez / Nuestro Diario)

Uno de los más emocionados fue el arquero Braulio Linares, figura clave en el segundo tiempo con varias atajadas que evitaron la reacción altense. El guardameta no soltó el trofeo durante varios segundos y celebró efusivamente junto a sus compañeros.

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La fiesta también dejó momentos de humor. Nicolás Samayoa provocó risas entre el plantel cuando, al recibir la copa, comentó entre bromas: "Cómo pesa", haciendo referencia al tamaño y peso del trofeo mientras seguían los festejos sobre el césped del Mario Camposeco.