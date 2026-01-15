Cultura cuestiona allanamiento del Museo de Arte Colonial en Antigua Guatemala

-

El Ministerio de Cultura y Deportes brindó una conferencia de prensa para explicar lo sucedido con el Museo de Arte Colonial en La Antigua Guatemala.

EN CONTEXTO: El allanamiento al Museo de Arte Colonial y las piezas secuestradas por el MP

Durante varios días, fiscales del Ministerio Público allanaron el Museo de Arte Colonial en la Antigua Guatemala y trasladó el 98% de las piezas que había en dicho recinto.

El Ministerio de Cultura y Deportes, en una conferencia de prensa, se refirió al allanamiento, traslado de las obras y la preocupación sobre lo que ocurrirá con el Museo, el cual quedó clausurado.

"El lunes 12 de enero concluyó el traslado del 98% de los bienes con excepción de seis bienes de gran formato. Ese día, el MP ordenó la entrega de las llaves, retiró al guardia de seguridad y apagó las cámaras", dijo la ministra de Cultura, Liwy Grazioso.

Denuncia inconsistencias

La ministra hizo énfasis en que perciben inconsistencias en la manera en que el MP hizo la diligencia, además, porque les están obligando a retirar seis piezas restantes, las cuales son de gran tamaño y retirarlas podría ocasionarles un daño irreparable.

"La bandera fue que las obras están en mal estado, lo que no es cierto, esas obras han estado así desde hace mucho tiempo atrás. Lo ideal hubiera sido, las obras están mal, inmediatamente ponernos de acuerdo para accionar", detalló.

La ministra indicó que presentaron un amparo y denunciaron públicamente que les han negado copia del expediente.

"Se han presentado los escritos para demostrar las inconsistencias. Conforme a la orden judicial que dio pie, se ordenó que se encontraran peritos del Ministerio Público y del Consejo de Protección de Antigua, quienes no estuvieron presentes. Hay una falta a la debida diligencia", dijo la ministra.

Las piezas

Según explicó la ministra, la orden judicial girada de "urgente", era para trasladar los bienes del Museo hacia otro recinto porque "tenían daño", pero dijo que trasladarlos de la manera en que se hizo también los puso en riesgo.

Dijo, que las obras fueron trasladadas hacia el Palacio Nacional de la Cultura en donde están resguardadas.

"No nos desligamos de la responsabilidad sobre los bienes, de ninguna manera. Los dictámenes emitidos advierten que estos bienes corren riesgo si se trasladan de esa manera. Si el MP insiste en actuar en contra de los dictámenes, serán ellos los que deberán asumir la responsabilidad por cualquier afectación al patrimonio cultural", agregó.

Comentó que para el traslado de las obras, pidió apoyo al Ministerio de Gobernación, para que estas fueran resguardadas.

"La colección de la que estamos hablando es tan valiosa. Es el lugar más seguro para tener algo, aquí está todo vigilado", dijo.

(Foto: MP)

Museo clausurado

Según Grazioso, con la diligencia del MP, el Museo quedó clausurado, porque el MP devolvió el inmueble al dueño original que es la Municipalidad de la Antigua Guatemala.

La ministra señaló que eso nunca estuvo en duda, porque hay un usufructo que la Municipalidad dio en 2007 al Ministerio de Cultura, siempre y cuando, se usara las instalaciones para uso cultural.

"Lo allanan, decomisan la obra y clausuran de manera urgente. Del usufructo no hemos sabido nada. No entendemos por qué de esta acción. El Museo de Arte Colonial resalta la cultura de lo barroco y estaba en la Antigua porque ahí inició todo y por eso sería importante seguirlo mantenimiento en ese lugar", dijo la ministra.

Finalizó indicando que si querían el inmueble de regreso, había otras formas para hacerlo, protegiendo siempre las obras.

"Si usted tiene que salir de su casa, necesita tiempo y ayuda para empacar", comentó.

(Foto: MP)

"Posible comisión de delitos", señala Municipalidad de Antigua

Ante las declaraciones de la ministra de Cultura, la Municipalidad de Antigua Guatemala compartió el siguiente pronunciamiento:

"Se tuvo conocimiento de las diligencias que se llevaron a cabo dentro del edificio denominado "Antigua Universidad de San Carlos", donde funcionaba el Museo de Arte Colonial, el cual se encontraba en un inmueble propiedad Municipal.

El Acta número cero tres guion dos mil siete (03-2007) de Libro de Sesiones del Concejo Municipal de la Municipalidad de Antigua Guatemala, departamento de Sacatepéquez de fecha veintitrés de enero del dos mil siete, punto quinto literal "a)" en el que se concedió Usufructo al Ministerio de Cultura y Deportes del Estado de Guatemala, a través de su representante legal, sobre la Finca número doce mil novecientos setenta y siete (12977), Folio ciento veintiuno (121), Libro noventa y siete (97) de Sacatepéquez, señalando en su numeral dos (02) que "El usufructo antes relacionado se constituye con el bien entendido que es únicamente para el Funcionamiento de (sic) del Museo de Arte Colonial, y la realización de actividades culturales y académicas, y en su caso se cambie el destino del bien, la Municipalidad lo recuperará sin más trámite que el simple cruce de cartas con todos por cuanto de hecho y por derecho le correspondiere...".

El Consejo Nacional para la Protección de Antigua Guatemala (CNPAG), a través del Conservador de la Ciudad, emitió un dictamen a solicitud del Ministerio Público, en el marco de una investigación por daños al patrimonio.

En virtud de las diligencias de investigación dentro del proceso penal a cargo de Ministerio Público, en las que retiraron piezas arqueológicas y pinturas, por la posible comisión de hechos delictivos dentro de las instalaciones del inmueble en contra del Patrimonio Cultural de la Nación, no será posible continuar con el funcionamiento del Museo de Arte Colonial por lo que la naturaleza del usufructo queda sin materia, ya que en los términos establecidos del acta del punto anterior, se procedió a notificar al administrador del Museo de Arte Colonial la comunicación y toma de las instalaciones sin más trámite tal y como lo establece el punto de Acta arriba identificado, citando a los delegados del Ministerio de Cultura el día doce de enero del año dos mil veintiséis a las nueve horas en punto para que se haga entrega de los bienes que aún se encuentran dentro del bien inmueble en cuestión, sin embargo no accedieron a recibir la notificación pero se hizo constar en el acta que faccionó el Ministerio Público.

La Municipalidad ha procedido a documentar el deterioro que presenta el inmueble, así como los daños identificados en las piezas arqueológicas y pinturas que forman parte del mismo. Asimismo, la Municipalidad ha asumido la administración del inmueble con el fin de garantizar su resguardo, conservación y protección integral", concluye el comunicado.

(Foto: MP)

El allanamiento

El pasado 29 de diciembre, la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación inició un allanamiento en el Museo de Arte Colonial, ubicado en Antigua Guatemala.

Este allanamiento se extendió por varios días. Según informó el MP, la investigación surgió por un dictamen que emitió el Consejo para la Protección de la Antigua Guatemala, en el cual establecieron que las piezas arqueológicas, pinturas y lienzos, que tienen más de tres siglos de antigüedad, tienen un deterioro progresivo.

(Foto: MP)

Según lo informado por el MP, la diligencia fue para secuestrar más de 100 piezas arqueológicas, lienzos y pinturas que tienen tres siglos de antigüedad.

*Nota: esta noticia se actualizó a las 14:21 del jueves 15 de enero de 2026 con la postura de la Municipalidad de Antigua Guatemala.