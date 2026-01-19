Mejora tus oportunidades laborales con los cursos del Intecap en Quiché

-

El Intecap en Quiché impulsa la capacitación técnica como alternativa de desarrollo para jóvenes y adultos. Sus cursos responden a estudios de demanda laboral e incluyen especialidades en tecnología, belleza, mecánica automotriz y gastronomía, con costos accesibles.

Cada comienzo de año trae la promesa de nuevas metas por alcanzar y propósitos por cumplirse en el plazo de 12 meses.

Muchos jóvenes recién egresados del diversificado buscan los medios para desarrollarse por su cuenta, sin depender de jefes y horarios.

La teoría y la práctica se combinan para fortalecer al estudiante. (Foto: Bernardo Montúfar/Colaborador)

De ahí que cursos como los ofrecidos por el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, mejor conocido como el Intecap, brinden a los participantes la oportunidad de prepararse en distintos campos.

Otto Barrera, director de la extensión quichelense del Intecap, informó que la División de Planificación del plantel realiza estudios para detectar qué necesidades de capacitación existen en el departamento.

"El más reciente, hecho en 2024, nos mostró que las empresas tienen debilidad en cuanto a la tecnología en Quiché, por lo que la hemos fortalecido", explicó.

Las carreras están dirigidas a jóvenes y adultos. (Foto: Bernardo Montúfar/Colaborador)

Asimismo, áreas como la gastronomía, la confección, la estética y la mecánica automotriz son las que tienen mayor demanda laboral.

"Tenemos el 44 por ciento en la inserción laboral de nuestros egresados; nuestra prioridad es que los recursos a nuestro alcance sean bien utilizados", detalló Barrera.

Las instalaciones son ideales para que los estudiantes se desarrollen de manera profesional. (Foto: Bernardo Montúfar/Colaborador)

A elegir

Si tienes habilidades como electricista, puedes optar por los cursos de técnico en electricidad industrial (Q75 inscripción, Q175 mensualidad), electricista instalador domiciliar y electricista instalador para vivienda de tipo popular (Q50 inscripción, Q75 mensualidad en ambas carreras).

De trabajar en la industria, tienes a disposición los cursos de soldador industrial (Q50 inscripción y Q125 mensuales) y soldador de estructuras metálicas (Q50 inscripción, Q75 mensuales).

El aumento del parque vehicular demanda también la presencia de técnicos automotrices (Q75 inscripción, Q175 mensuales) y mecánicos de motocicletas (Q50 de inscripción, Q125 mensuales).

Asimismo, la computadora se ha vuelto herramienta necesaria para el estudio y el trabajo, por lo que el reparador puede encontrar ocupación (Q50 inscripción, Q75 mensuales).

La presencia en redes y el internet para fortalecer productos y servicios demanda contar con diseñador de multimedios; la inscripción para aprenderlo en el Intecap está a Q50 y la mensualidad es de Q75.

La institución se localiza en las cercanías del área urbana santacruceña. (Foto: Bernardo Montúfar/Colaborador)

Doble tanda

Si bien es un área competitiva, siempre hay espacio en el mercado para los cultores de belleza. Las clases se imparten en distintos días (de lunes a miércoles, y de jueves a sábados), a un costo de Q125 mensuales y Q50 por inscripción.

Los confeccionistas de prendas de vestir también pueden aportar sus ideas para la elaboración de trajes destinados a quinceañeras, reinas de belleza y toda persona que desee lucir bien.

Su enseñanza también se reparte en turnos de lunes a miércoles, y de jueves a sábados; la inscripción cuesta Q50 y la mensualidad está en Q75.

El aumento del parque vehicular demanda la presencia de más mecánicos automotrices. (Foto: Bernardo Montúfar/Colaborador)

Al haber demanda de eventos sociales, como bodas, cumpleaños y reuniones institucionales, los cocineros podrán ejercer sus dotes culinarios.

Las clases se imparten lunes y martes o bien sábados y domingos, a un costo de Q50 por inscripción y Q75 por mes.

Los cursos del Intecap representan una alternativa accesible para quienes buscan capacitarse y mejorar sus oportunidades laborales. Puedes tener más información en la página de Facebook del Intecap o bien comunicándote al teléfono 7790-4500.