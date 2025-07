Las curiosidades que dejó la semifinal entre PSG y Real Madrid

-

La semifinal entre París Saint-Germain y Real Madrid dejó varias curiosidades y datos que resaltaron más por el aplastante marcador en el MetLife Stadium. Además de eso, se consumaron despedidas como la de Luka Modrić, una leyenda de los merengues y muy querido por los fanáticos del futbol.

Hacemos un repaso por los temas más comentados después de uno de los duelos más esperados de esta nueva edición del Mundial de Clubes 2025 de la FIFA.

Último baile

Luka Modric y Lucas Vázquez jugaron su último partido en el Real Madrid. El croata arribó al club en 2012 como un fichaje que al principio no ilusionó especialmente al madridismo, pero se marcha convertido en leyenda como el futbolista con más títulos logrados por el club (28), un total de 43 goles anotados y 95 asistencias servidas. En cuanto al lateral jugador español deja detrás de sí 23 trofeos en el palmarés blanco, 38 goles y 73 asistencias. El croata continuará su carrera en el AC Milan, mientras que Vásquez podría anunciar su retiro

Cerca del "septuplete"

Con el pase a la final, el PSG sueña con hacer historia en el futbol moderno. Ya con la Ligue 1, la Copa de Francia, la Supercopa francesa y la Champions en la bolsa, a los galos les quedan tres títulos en el camino. Pueden ganar el Mundial de Clubes, la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental. De lograrlo, sería el primer club en hacerlo en la era moderna.

Vitinha approached Luka Modric at the final whistle after his 13-year storied career at Real Madrid came to an end



Modric will now join AC Milan pic.twitter.com/pP8IcQY0zT — ESPN FC (@ESPNFC) July 9, 2025

Amargo regreso

Dani Carvajal regresó a los terrenos de juego en la derrota del Real Madrid, nueve meses y cuatro días después de sufrir una grave lesión en la rodilla derecha ante el Villarreal, el 5 de octubre de 2024. La larga batalla de Carvajal, tras la lesión más grave de su carrera (rotura en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha), llegó a su fin en el sexto partido del Real en el Mundial de Clubes.

Bolsillos llenos

A pesar de la eliminación, el Real Madrid se embolsó un total de 74 millones de euros por su rendimiento. Una cifra que, en caso de haber llegado a la final, podría haber aumentado en 27,7 millones, pero esta opción se la llevó el PSG, que puede obtener hasta 50 millones por ganar el título, además de los casi 100 millones acumulados en todo el torneo.

TO THE FINAL!!! ❤️#FIFACWC pic.twitter.com/qcm0KRp8N3 — Paris Saint-Germain (@PSG_English) July 9, 2025

Su peor registro

La prensa española ha destacado que el marcador ante el PSG es la mejor noticia que se llevó el Real Madrid. Los merengues cierran la temporada con más goles en contra de su historia (84, como en la campaña 1998-99). El Real ha concedido 4+ goles en 5 partidos de esta temporada (3 veces contra el Barsa, el 4-4 contra la Real Sociedad en Copa y ante el PSG en el Mundial de Clubes), algo que no sucedía desde hacía 25 años.