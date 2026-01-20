El curioso mensaje de Ricardo Arjona por su cumpleaños (video)

-

Ricardo Arjona sorprendió al reaccionar a los deseos de cumpleaños tras su celebración el 19 de enero.

El cantautor subió una serie de videos, tanto de su descanso, como de su fiesta número 62 y de su vida, desde su juventud en Guatemala.

"¿Que cuántos cumplo? yo ya no cumplo, yo solo festejo ahora" dijo, mostrando de manera divertida su calzado, con problemas en la suela.

En otras imágenes se aprecia su viaje por París, su equipo de basquetbol mientras formaba parte de la selección de Guatemala, su experiencia como maestro y algunas vacaciones en familia.

Su pareja Deisy Arvelo también le dejó un emotivo mensaje con una fotografía donde ambos aparecen abrazados durante la producción de uno de los videos que forman parte del álbum "Lo que el seco no dijo".

Instagram.

Ricardo se encuentra en una pausa previo a iniciar su gira en Estados Unidos, que arranca el 30 de enero.

"Tantas vacunas para lograr sobrevivir. Yo ya no cumplo....solo celebro. Gracias a los que se acordaron y a los que no, mas gracias aun. Ya no es cuestión de contar, es cuestión de cantar y si a eso es a lo que te dedicas no hay nada mas que pedirle a la vida. Mi celebración se hará dando gritos por todas partes este año. Se les quiere, nos vemos por donde viven", escribió.

Foto: Oficial.

