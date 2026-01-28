Curruchiche dice que "son inventos" lo de su salario de Q160 mil

-

El fiscal Rafael Curruchiche dijo que eran "inventos" que su salario fuera de Q160 mil, aunque él mismo mencionó un monto.

Si bien el titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, indicó que le querían embargar 25 salarios equivalentes a Q4 millones, negó recibir Q160 mil mensuales.

"160 mil quetzales se inventaron que gano, ni que fuera presidente", expuso un día después de emitir las declaraciones anteriores.

Agregó: "toda esa narrativa la inventaron falsos periodistas, los periodistas activistas, las redes sociales a través de los netcenter para desviar la atención".

Según Curruchiche, todo se trata de un invento y de una narrativa en su contra, aunque no aludió a declaraciones anteriores, vertidas al salir de una audiencia.

"Como les fue mal en la audiencia, quieren ocultar todo lo que está pasando en el país, entonces utilizan un distractor para hacerlo", agregó en un video que publicó en su cuenta de X.

De acuerdo a información obtenida por Soy502, en la actualidad un jefe de sección devenga cerca de Q27 mil.

La declaración inicial

El presidente Bernardo Arévalo, en calidad de ciudadano, presentó en octubre de 2025 una querella en contra del jefe de la FECI.

Además, como querellante solicitó una audiencia para pedir medidas cautelares en contra del fiscal.

Esa audiencia se desarrolló este martes 27 de enero, pero no se concretó porque el abogado de Arévalo recusó al juez a cargo, Fredy Orellana.

Al salir de la audiencia, Curruchiche se refirió al caso, dijo que la Fiscalía de Asuntos Internos tiene la investigación y que quiere saber de qué se le acusa.

Asimismo, se refirió a las medidas cautelares que habría pedido Arévalo, aunque al explicar, reveló cuánto estaría devengando.

"Yo haré el requerimiento correspondiente en la audiencia, ya ahí me podré enterar a mayor detalle sobre lo que él solicita, entiendo que él está solicitando que se me embargue el salario, 25 salarios, lo que equivale a 4 millones de quetzales aproximadamente. Y también solicita que se me embarguen propiedades y productos financieros", señaló ayer.

Si el dato que dio Curruchiche es correcto, se estima que devenga Q160 mil mensuales.

A partir de 2024, el Ministerio Público empezó a ocultar el salario de sus trabajadores, incluidos el de los fiscales, bajo el argumento de seguridad.

Aunque antes de ese año, la ciudadanía podía ver cuánto devengaba todo el personal del MP.

Como un ejemplo, en 2022, un fiscal de sección devengaba cerca de Q23 mil mensuales.