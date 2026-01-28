Curruchiche ganaría Q160 mil al mes y esto dijo al respecto tras ser interrogado

-

Por la querella en contra de Rafael Curruchiche, el presidente Bernardo Arévalo, pidió medidas cautelares, pero la audiencia ya no se concretó.

El presidente Bernardo Arévalo, en calidad de ciudadano, presentó en octubre de 2025 una querella en contra del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche.

Además, como querellante solicitó una audiencia para pedir medidas cautelares en contra de Curruchiche. Esa audiencia se desarrolló este martes 27 de enero, pero no se concretó porque el abogado de Arévalo recusó al juez Fredy Orellana.

Al salir de la audiencia, Curruchiche se refirió al caso, dijo que la Fiscalía de Asuntos Internos tiene la investigación y que quiere saber de qué se le acusa.

Además, se refirió a las medidas cautelares que habría pedido Arévalo, aunque al explicar, reveló cuánto estaría devengando.

"Yo haré el requerimiento correspondiente en la audiencia, ya ahí me podré enterar a mayor detalle sobre lo que él solicita, entiendo que él está solicitando que se me embargue el salario, 25 salarios, lo que equivale a 4 millones de quetzales aproximadamente. Y también solicita que se me embarguen propiedades y productos financieros", señaló.

Si el dato que dio Curruchiche es correcto, eso significaría que está devengando Q160 mil mensuales.

Fiscal Curruchiche señala que Arévalo pide que se le embarguen 25 salarios "lo que equivale a Q4 millones".



Esto significaría que el jefe de la Feci devenga Q160 mil al mes. pic.twitter.com/AZlLiHKWWS — Dulce Rivera (@drivera_soy502) January 28, 2026

Aunque posteriormente, varios periodistas intentaron aclarar el dato con Curruchiche, este no respondió.

A partir de 2024, el Ministerio Público empezó a ocultar el salario de sus trabajadores, incluidos el de los fiscales, bajo el argumento de seguridad.

Aunque antes de ese año, la ciudadanía podía ver cuánto devengaba todo el personal del MP.

Como un ejemplo, en 2022, un fiscal de sección devengaba cerca de Q23 mil mensuales.