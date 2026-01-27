Esto pasó en la audiencia por la querella contra Curruchiche

-

En el juzgado Séptimo Penal se desarrolló una audiencia unilateral, pero la misma no concluyó por la recusación en contra del juez. Estaba relacionada con una querella que el presidente Bernardo Arévalo presentó en contra del fiscal Rafael Curruchiche.

El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, acudió al juzgado Séptimo Penal a una audiencia relacionada con la querella que interpuso en su contra el presidente Bernardo Arévalo, en calidad de ciudadano.

La audiencia duró poco tiempo porque el abogado que representa a Arévalo recusó al juez Fredy Orellana.

Al inicio, el juez Orellana verificó la asistencia de las partes procesales, el abogado José Gabriel Bautista indicó que iba en representación y como mandatario de Arévalo.

Posteriormente, el juez le cuestionó en donde laboraba, finalmente, el profesional dijo que tenía un contrato en la Secretaría General de la Presidencia.

"Solo soy un abogado que presta servicios profesionales a la secretaría", dijo el abogado. "Se toma nota de la calidad que actúa el abogado, él ha indicado que tiene un contrato de servicios profesionales con la Secretaría General, sus honorarios se pagan con los impuestos que pagamos todos los guatemaltecos", reprochó el juez.

Luego, el abogado, recusó a Orellana, al señalar que Arévalo lo denunció y hay otros procesos en su contra.

"Hacer uso de la Ley del Organismo Judicial e interponer una recusación en contra de su persona, se establece que los jueces deben excusarse cuando el juez, su esposa o familiares, tengan juicio pendiente", dijo el Abogado Bautista.

El juez Orellana, rechazó la recusación por considerar que no hay causales para la misma.

Además, volvió a cuestionar la participación del abogado.

"¿Será correcto que un empleado público en horario laboral se encuentre litigando asuntos personales, cuando recibe un sueldo mensual de la Secretaría General de la Presidencia de la República?, ¿será idóneo, ético o correcto?", cuestionó.

Aunque el juez rechazó la recusación, elevó el expediente a una Sala, para que esta determine quién debe seguir conociendo la carpeta judicial.

La audiencia se suspendió y ahora se debe esperar la resolución de la Sala.

Curruchiche habla

El fiscal Curruchiche, contra quien pesa la querella, aseguró que la Fiscalía de Asuntos Internos está investigando su actuar.

Dijo que le hubiera gustado hablar durante la audiencia, pero que respetó la decisión del juez Orellana.

"Es una investigación que lleva la Fiscalía, necesito enterarme qué es lo que hay en esa investigación. Fue un empleado de la Secretaría que vino en horario de trabajo a hacerle una defensa a Bernardo Arévalo", dijo.

Además, cuestionó por qué un abogado del Gobierno llegó a un asunto que fue interpuesto a título de ciudadano por parte de Arévalo.

"Él presentó la denuncia en calidad de ciudadano, automáticamente él está renunciando al derecho de antejuicio del que le asiste. Lo más sano es que hubiera venido a la audiencia a ratificar la denuncia", agregó Curruchiche.

Aunque la Ley en Materia de Antejuicio establece que la inmunidad es inherente al cargo y no se puede renunciar a ella.

"En su calidad de ciudadano guatemalteco, el presidente Bernardo Arévalo presentó una querella en contra del fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) Rafael Curruchiche", precisó la Secretaría mediante un mensaje oficial, el pasado 31 de octubre.

La SCSP detalló que la querella fue presentada ante el Juzgado de Paz de Turno Penal de la Torre de Tribunales con el fin que se inicie el proceso penal correspondiente.

El presidente señala a Curruchiche de cometer los delitos de "abuso de autoridad, revelación de secretos, resoluciones violatorias a la Constitución, infracción de privilegio, obstrucción de la justicia y tráfico de influencias".