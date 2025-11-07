Curvas fatales de Chichicastenango: la historia de los espíritus.

-

Las empinadas y temidas Pendientes del Tesoro en Chichicastenango son un tramo conocido por sus accidentes fatales y una escalofriante leyenda local. Pilotos y vecinos aseguran que la zona, además de ser una peligrosa carretera, es el escenario de apariciones. La pareja fantasmal de una tragedia ocurrida en la década de 1970 sigue pidiendo jalón a los conductores, desapareciendo y transformándose en calaveras ante los ojos de quienes se atreven a detenerse en este misterioso punto de Quiché.

En las empinadas curvas conocidas como las pendientes del Tesoro, un tramo temido por los conductores quichelenses, el peligro y el misterio se entrelazan.





Conductores creen haber visto a una pareja pidiendo jalón en este tramo. (Foto: Bernardo Montúfar/Colaborador)

Este lugar, escenario de innumerables accidentes de tránsito, ha sido también fuente de historias y leyendas que con el paso del tiempo, se han convertido en parte del folclor local.

Ubicado cerca del puente del molino El Tesoro, en Chichicastenango, el sitio ha cobrado la vida de muchas personas a lo largo de los años.





El enigma de la pareja que desaparece entre sombras y niebla. (Foto: Bernardo Montúfar/Colaborador)

Vecinos y pilotos aseguran que además del riesgo que representa la vía, el ambiente está cargado de algo más que tensión: sombras, luces que aparecen y se desvanecen y gritos que se escuchan en la oscuridad son parte de los relatos que se repiten entre los pobladores.

Una de las historias más conocidas cuenta que en la década de 1970, una pareja de reconocidos vecinos de Santa Cruz del Quiché viajaba de regreso desde la capital cuando su vehículo sufrió desperfectos mecánicos al tomar una de las curvas del molino. El automóvil se precipitó en una hondonada de más de 200 metros, causando la muerte instantánea de ambos ocupantes.





Las pendientes del Tesoro están rodeadas de tragedia y leyenda. (Foto: Bernardo Montúfar/Colaborador)

Desde entonces, quienes transitan por el lugar, sobre todo en noches de luna llena, aseguran haber visto a un hombre y una mujer elegantemente vestidos que piden jalón a los conductores.

Los pilotos que acceden a detenerse relatan que los extraños suben en silencio, apenas responden preguntas y que en cuestión de minutos, el ambiente dentro del vehículo se vuelve gélido y los vidrios se empañan.





Carreteras peligrosas y misterios nocturnos envuelven este sector. (Foto: Bernardo Montúfar/Colaborador)

Los testigos coinciden en que ambos aparentan pertenecer a otra época, por su forma de hablar y vestir. Sin embargo, lo más perturbador ocurre después de recorrer algunos kilómetros: los pasajeros se transforman en calaveras y desaparecen ante los ojos atónitos de los conductores.





La leyenda de El Tesoro: almas en pena buscan descanso en Quiché. (Foto: Bernardo Montúfar/Colaborador)

Muchos creen que se trata de los espíritus de aquella pareja, cuyas almas no han encontrado descanso. Algunos vecinos, movidos por la fe y el respeto, han colocado veladoras y flores en el sitio del accidente, pidiendo por su eterno descanso. Otros incluso aseguran haber obtenido favores o milagros tras rezarles con devoción.

