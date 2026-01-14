Le dan el último adiós a la "Reina de los Desfiles Hípicos" de Izabal

Con flores es despedida Lilly Ponce, quien murió tras haber padecido problemas de salud.
EN CONTEXTO: Fallece la "Reina de los Desfiles Hípicos" de Izabal
Este martes 13 de enero se han desarrollado las honras fúnebres de Lilly Ponce, en aldea Playitas, en el municipio de Morales, en el departamento de Izabal.
La "Reina de los Desfiles Hípicos", como era más conocida Ponce, fue una jinete muy querida en la localidad, donde destacaba en cada uno de los desfiles que se acostumbran a realizar.
Por motivos que aún se desconocen, Ponce falleció por posibles problemas de salud, ya que anteriormente había compartido información con sus seguidores de una operación que le realizaron.
Esta noche continúa el velorio, donde decenas de personas han asistido para darle el último adiós y dar condolencias a sus familiares y seres queridos ante irremediable pérdida.
Con muchas flores, como solía estar en vida, se encuentra rodeada la caja fúnebre, donde se encuentra el cuerpo de la "Reina de los Desfiles Hípicos".
Por medio de transmisiones en vivo en las redes sociales se han compartido las imágenes, las cuales son lamentadas por los diferentes usuarios, quienes en su mayoría la conocían.