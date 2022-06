Dani Alves se despide del Barcelona tras no ser renovado

El brasileño llegó para tratar de apoyar al club en una etapa complicada en la temporada recién concluida.

Dani Alves no renovará por el Barcelona. Este mismo miércoles, el propio Xavi Hernández contactó con el veterano defensa para comunicarle la decisión.

Los principales argumentos eran que iba a tener muy pocos minutos para preparar el Mundial de Qatar ya que iba a tener muchas alternativas en la plantilla para ocupar la banda derecha. En todo caso, Xavi le agradeció personalmente su profesionalidad y esfuerzo en los seis meses que ha estado en el Barcelona.

La renovación de Sergi Roberto, la continuidad de Sergiño Dest y la posible llegada de César Azpilicueta dejan el lateral derecho con suficientes alternativas para planificar la próxima temporada, por lo que la presencia de Alves se antojaba casi imposible, ni aunque fuera sólo por unos meses, hasta el Mundial de Qatar, como era el deseo del jugador.

El brasileño confirmó la salida del club despidiéndose de la afición con una carta a través de Instagram.

“Ahora sí llegó la hora de nuestra despedida. Fueron más de 8 años dedicados a ese club, pero como todo en la vida, los años pasan, los caminos se desvían. Intentaron despedirme pero no pudieron hacerlo. Pasaron otros muchos años hasta que el fútbol y la vida decidieron darme la oportunidad de volver aquí para poder decir adiós. Pero no un adiós sin antes agradecer a todos los que están detrás de los focos. Me gustaría agradecer también a todo el staff por la oportunidad que me dieron de volver y poder vestir otra vez esa camiseta tan maravillosa. Ojalá no echen de menos mis locuras y mi felicidad diaria. Ojalá también aquellos que se quedan cambien la historia del club. Fueron 23 títulos conseguidos: 2 tripletes y un sextete. Cierra un ciclo muy lindo. Para siempre Visca al Barça”, escribió Alves.

Los aficionados catalanes agradecieron en redes sociales la entrega de Dani Alves, quien se ha ganado un gran aprecio desde su llegada al Barcelona.