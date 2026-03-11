"Yo no lo maté", última palabra de Carlos García Rubio por muerte de Hansel Szarata

-

El juicio en contra de Carlos García Rubio terminó este miércoles 11 de marzo, con la última palabra de las partes.

El Tribunal Cuarto de Sentencia Penal terminó el juicio en contra de Carlos García Rubio, por el homicidio de Hansel Szarata.

En la parte final del juicio, las partes procesales dieron la última palabra. El acusado, insistió en su inocencia, dijo que las pruebas no demostraban su culpabilidad y enfatizó en que él no mató a su amigo.

"Esa noche hubo más de una persona disparando armas de fuego, señor juez. Lo que este juicio ha dejado claro, no es la certeza de mi culpabilidad, lo que ha dejado claro, es que este caso está lleno de dudas, dudas porque hubo varios dispardos, hubo más tiradores con líneas de disparo directas y cuando el caso está lleno de dudas, la ley es clara, esas dudas protegen al acusado", dijo.

"Yo no lo maté", dijo Carlos García Rubio, al concluir el juicio por el homicidio de Hansel Szarata. pic.twitter.com/UujRTuydUl — Dulce Rivera (@drivera_soy502) March 11, 2026

Pide justicia

Sandra Valdéz, mamá de Szarata, pidió justicia por su hijo, le pidió al juez que resolviera conforme a lo que fue presentado.

"Las pruebas son más que evidentes, entonces solo queda a su cargo para que usted diga lo que usted considere que es lo mejor para todo", dijo.

Mamá de Hansel Szarata pide justicia por su hijo.



El juicio terminó. pic.twitter.com/8oYABuu2Fc — Dulce Rivera (@drivera_soy502) March 11, 2026

El juez programó la sentencia para las 12:30 horas de este miércoles.

El MP pidió 20 años de prisión en contra de García Rubio, los querellantes, 15 años y la defensa pidió la absolución.

El caso

El 5 de abril de 2025 se reportó el fallecimiento de un hombre en el parqueo de un centro comercial ubicado en la zona 16. Momentos después, se confirmó que la víctima era Hansel Szarata, exasesor jurídico del Congreso de la República.

Por el hecho, fue capturado Carlos García Rubio, quien desde el inicio alegó su inocencia.

La investigación señala que la víctima, el acusado y otras personas (Roberto Padilla y Andrés Cano) convivieron en una discoteca del lugar.

Cuando se retiraban Padilla y Cano tuvieron un incidente con otras personas y dispararon cuando iban en el vehículo, segundos después llegaron a donde estaba García Rubio y Szarata y es cuando se registraron los segundos disparos, la víctima fallece momentos después.