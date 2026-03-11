Vincent Bosque lidera la lucha por la permanencia de AFF Guatemala

-

El defensor de 30 años, Vincent Bosque, asume el liderato en AFF Guatemala. Entre cirugías veterinarias y el estadio Julio Armando Cóbar, busca la salvación

Vincent Bosque regresó a las filas de AFF Guatemala en la Liga Segunda División con la confianza de ayudar al equipo a superar su mala racha.

El defensor central destaca no solo por su trayectoria en el futbol nacional, sino también por su labor como veterinario, una profesión que ejerce con la misma dedicación que el deporte.

Bosque ha jugado en varios equipos, entre ellos Petapa, Chiquimulilla, San Pedro y el propio AFF Guatemala. En su regreso al cuadro académico vuelve a ser una pieza importante gracias a su experiencia en torneos de Segunda y Primera División.

Vincent Bosque juega desde juvenil en AFF Guatemala. (Foto: Javier del Cid/Colaborador)

Con el cuadro académico se ha convertido en un jugador con trayectoria, ya que con AFF Guatemala logró el ascenso a Segunda División y un año después consiguió subir a Primera División.

El jugador se desempeña como veterinario en el sur del departamento de Guatemala, donde atiende a todo tipo de animales. En sus redes sociales comparte parte de su trabajo diario, que incluye la atención de perros, gatos, reptiles y ganado vacuno.

Vincent Bosque ha jugado en Tercera, Segunda y Primera División. (Foto: Javier del Cid/Colaborador)

Vincent Bosque es colaborador en la veterinaria municipal de San Miguel Petapa, donde su trabajo incluye el poder atender a animales rescatados. El veterinario y defensor central de AFF Guatemala tiene 30 años y quiere seguir especializando en el área de veterinaria.

"Rescatamos los perros de la calle, les damos tratamiento, los castramos, los curamos y les damos una buena vida, esperamos que los vecinos puedan adoptarlos", mencionó en las redes sociales de la municipalidad el veterinario y jugador de futbol.

Vincent Bosque es veterinario y también futbolista. (Foto: Javier del Cid/Colaborador)

Sobre la situación actual del equipo en la Segunda División, Bosque reconoce la dificultad del momento. "Es complicado pensar en el fondo de la tabla, pero así toca a veces. Debemos sacar puntos en casa y salir de esta posición", expresó.

AFF Guatemala no ha tenido un buen arranque en el torneo Clausura 2026 y se mantiene en la zona de descenso a Tercera División. Aun así, el defensor asegura que el plantel mantiene la motivación.

Actualmente es el capitán de AFF Guatemala en Segunda División. (Foto: Javier del Cid/Colaborador)

"Cada partido será una final, tenemos el reto de poder salir de esta posición incómoda", afirmó. AFF Guatemala juega sus partidos en el estadio Julio Armando Cóbar, el equipo de Segunda División forma parte de los planteles que los académicos tienen en las ligas federadas, donde destacan las categorías de Primera División y sus fuerzas básicas.

Para Bosque, su retorno tiene un significado especial. "AFF Guatemala es mi casa, estoy feliz de volver", señaló el defensor, quien ya ha formado parte del conjunto académico en torneos anteriores del futbol nacional.