Morales: La fascinante transformación de un caserío en el motor de Izabal

Descubre los hitos legales de Morales: desde su nombramiento como aldea en 1890 hasta la creación de su municipalidad en 1920 bajo el mando de Teodoro Murillo.

De pequeño caserío a municipio organizado, la historia de Morales refleja el esfuerzo de generaciones que forjaron una de las comunidades más dinámicas del departamento de Izabal.

Orígenes

De acuerdo con registros históricos recopilados en el libro "Monografía de Morales, Centenario de la Tierra de la Amistad 1920-2020", del licenciado Arnaldo Neftalí Normanns Morales (Q.E.P.D.), en 1879 Morales era apenas un caserío. Su reconocimiento oficial como aldea llegó el 5 de noviembre de 1890, mediante un Acuerdo Gubernativo.

El nombre del lugar se atribuye al coronel y abogado Próspero Morales, quien fue Ministro de Fomento y de la Guerra durante el gobierno del general José María Reina Barrios, y a quien se habría honrado al designar el poblado con su apellido.

Con trabajo y determinación, los pobladores de Morales han convertido su municipio en un ejemplo de progreso. (Foto: Pablo Miguel/Colaborador)

Entre los primeros habitantes moralenses se menciona a los hondureños Pedro y Presentación González; Gervasio, Rafael, Ambrosio, Margarito y Cayetano Castro; así como al nicaragüense Prudencio Castellón, quienes con esfuerzo y perseverancia sentaron las bases del crecimiento comunitario.

El paso decisivo hacia la consolidación ocurrió el 24 de junio de 1920, cuando se emitió el Acuerdo Gubernativo que ordenó la creación de la municipalidad en el pueblo de Morales. Este documento fue publicado el 7 de julio de ese mismo año en el diario oficial El Guatemalteco.

Vista aérea de la avenida principal, con la pista de aviación de Bandegua a la derecha. (Foto: Pablo Miguel/Colaborador)

En ese contexto, el hondureño Teodoro Murillo fue designado como el primer alcalde en 1920.

La infraestructura municipal comenzó a tomar forma en 1930, durante la administración de Presentación González.

El edificio municipal fue concluido en 1932, cuando José Leiva ocupaba el cargo. Años después, el 13 de abril de 1934, se estableció el cementerio y el libro de defunciones en la aldea Los Andes. Posteriormente, el 24 de septiembre de 1946, se autorizó la adquisición del terreno para el cementerio de la cabecera municipal.

División

Con el paso del tiempo, el municipio quedó dividido en dos grandes sectores: Morales y Bananera. Este último comenzó a desarrollarse alrededor de 1920 como un centro poblacional vinculado a las operaciones de la United Fruit Company, cuya presencia influyó profundamente en el desarrollo económico y social de la región.

La fiesta patronal de Morales se celebra cada 19 de marzo en honor a San José. (Foto: Pablo Miguel/Colaborador)

Feria e identidad

Uno de los eventos más representativos de este municipio es su fiesta patronal, que se celebra cada 19 de marzo en honor a San José Patriarca, una tradición que reúne actividades religiosas, culturales y comunitarias.

A lo largo de su historia, Morales ha sido tierra de gente trabajadora y perseverante. Desde sus primeros pobladores hasta la actualidad, la comunidad ha enfrentado los retos propios de su tiempo, consolidándose como un municipio pujante que mantiene viva su identidad y tradición.