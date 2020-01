Danna Paola amenaza con irse de Azteca y los deja plantados

El Juguetón de TV Azteca México reparte más de 18 millones de juguetes cada año y celebraría con el concierto principal de Danna Paola. Sin embargo, la cantante y actriz los dejó vestidos y alborotados, medios indican que podría deberse al desencuentro que tuvo el fin de semana durante la transmisión de La Academia.

Le dijeron c*l*ra

Desde el pasado domingo Danna Paola, de 24 años, explotó contra dos concursantes de ‘La Academia’, donde ella es jurado, porque le faltaron al respeto con un adjetivo bastante común como vulgar en México.

Recuerda el incómodo momento aquí:

Gibrán le dijo cule$%&% a Danna Paola y ella no se quedó callada. ¡Todos merecen respeto! ¿Qué opinas sobre este comentario? #LaAcademiaProvoca



Ve aquí Azteca Uno en vivo y GRATIS ➞ https://t.co/CbfefQBmrE pic.twitter.com/oqGQwOCoMP — La Academia (@lacademiaazteca) January 6, 2020

Danna se ha encontrado en el ojo de la polémica, y ahora tuvo un enfrentamiento con ejecutivos de TV Azteca que la llevaron a no presentarse el pasado lunes, 06 de enero, en El Juguetón a pesar de que su asistencia estaba totalmente confirmada; incluso advirtió que podría no presentarse el siguiente domingo en el famoso reality show.

En La Academia se enojó con Gibrán y su novia y no superó cómo la colocaron en el papel de la mala. (Foto Instagram)

El show continuó

La noche del 5 de enero se informó que el equipo organizador de Garralda logró hacer felices a 18 millones 125,953 pequeños con un juguete cada uno. Los regalitos fueron llevados a todos los rincones de México a los que los Reyes Magos no pudieron llegar.

A los periodistas mexicanos, solo les dijeron que Danna sufrió “contratiempos” que le impidieron llegar al evento para presentarse.

Llevaban meses de haberla confirmado y simplemente no asistió. (Foto Instagram)

Amenaza con dejar La Academia si no la respetan

Como parte de la investigación del medio TVNotas sobre el caso se entrevistó a un ejecutivo de Azteca de quien obviaron su nombre y resultó la siguiente entrevista:

-Ayer iba a estar presente en El Juguetón Azteca…”Sí, desde hace más de un mes ya estaba confirmada su asistencia, pero ayer por la mañana al ver los promocionales de TV Azteca de ‘La Academia’, donde resaltaban cómo se le puso al concursante, la hicieron enojar”.

Además la cantante advirtió que podría ya no regresar el próximo domingo a ‘La Academia’

-¿Por qué? "Lo del domingo lo vio como una reacción natural, pero no le pareció que siguieran promocionando ese momento y tuvo fuertes diferencias con Sandra Smester, Vicepresidenta Ejecutiva y Directora General de Azteca Uno, con quien se quejó de que estaban explotando el amarillismo. Este enfrentamiento lo tuvieron cuando por la mañana Danna fue a TV Azteca a hacer su prueba del sonido para su presentación de esa tarde en El Juguetón”.

Restará ver si la atiende quien ella quiere para ver si continúa con su contrato. (Foto Instagram)

-¿Y qué pasó después? "Sandra no le resolvió su inconformidad y entonces ella simplemente no llegó al Juguetón. Le llamaron para decirle que tendría una reunión con Alberto Ciurana, Director general de contenido y distribución de TV Azteca, pero Danna dijo que con ellos ya no quería hablar sino con Benjamín Salinas, Presidente de la televisora”.

-¿Y eso ya ocurrió? “No, hasta el momento no, pero Danna ya les advirtió que si no habla con Benjamín no regresa a ‘La Academia’ el próximo domingo, lo cual prácticamente se ve imposible, ya que ella tiene un contrato que debe cumplir, sin embargo, fue lo que les dijo, que ella ya no hablaría con Ciurana ni Smester porque no se siente apoyada por ellos, y espera obtener una respuesta positiva. Ya veremos qué ocurre estos días”.

La cantante podría tener problemas legales de seguir incumpliendo sus compromisos. (Foto Instagram)

