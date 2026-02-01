Dannia Yanes impulsa moda accesible y emprendimiento femenino desde Petén

-

Dannia Yanes, empresaria de Melchor de Mencos, consolidó su boutique como un referente de moda accesible y apoyo al emprendimiento femenino, llevando productos desde Petén a todo el país y facilitando oportunidades económicas para otras mujeres.

Con visión, constancia y un firme compromiso con el empoderamiento femenino, Dannia Yanes, empresaria originaria de Melchor de Mencos, de 30 años y con pénsum cerrado en Ciencias Jurídicas y Sociales, ha logrado posicionar su emprendimiento como un referente de moda accesible desde Petén hacia todo el país.

Apasionada por la moda, Yanes identificó una necesidad común entre muchas mujeres: verse bien sin incurrir en altos costos.

El negocio ha logrado expandirse gracias al uso de plataformas digitales. (Foto: Roberto García/Colaborador)

A partir de esa realidad nació Dannia's Boutique, un proyecto que inició en un pequeño local en este municipio petenero que, con el paso del tiempo, se consolidó como una propuesta que combina estilo, accesibilidad y autoestima.

Gracias al trabajo constante y a la incorporación de ventas a través de redes sociales, el negocio amplió su alcance con envíos a nivel nacional, beneficiando a miles de mujeres que buscan opciones modernas y asequibles.

El negocio de Dannia combina moda accesible y visión empresarial. (Foto: Roberto García/Colaborador)

Retos

El crecimiento, sin embargo, no estuvo exento de desafíos. Uno de los principales fue la búsqueda de proveedores confiables, experiencia que llevó a la empresaria a viajar, investigar y aprender del proceso.

A partir de ese recorrido, Dannia tomó una decisión clave: convertirse en la proveedora que ella misma necesitó al iniciar.

Actualmente, apoya a cientos de mujeres emprendedoras, facilitándoles acceso a productos seleccionados, atractivos y de alta rotación, lo que les permite generar ingresos propios y fortalecer la economía familiar.

Yanes reconoce que el crecimiento de su proyecto ha sido posible gracias al trabajo en equipo y a la confianza de sus clientas, lo que le ha permitido superar sus expectativas iniciales.

Su meta es continuar acompañando a más mujeres en el camino del emprendimiento y seguir promoviendo una moda accesible que refuerce la seguridad y el valor personal.

Dannia junto a su esposo, Álex Morales, quien la ha apoyado para que el negocio se mantenga en marcha. (Foto: Roberto García/Colaborador)

Recomendaciones

Sobre la importancia del emprendimiento femenino, Mirella Guzmán, capacitadora de la comuna melchorense, destacó que cuando una mujer adquiere conocimientos productivos y acceso a herramientas modernas se convierte en un agente de transformación para su familia y su comunidad.

Indicó que la formación en gestión financiera, comercialización digital y análisis de oportunidades permite desarrollar proyectos sostenibles, capaces de generar estabilidad incluso en contextos adversos. Añadió que estos procesos fortalecen la independencia, la confianza y la visión de futuro.

Numerosas mujeres peteneras visitan el negocio para adquirir prendas modernas y a precios adecuados. (Foto: Roberto García/Colaborador)

Guzmán subrayó además que los emprendimientos liderados por mujeres dinamizan la economía local, activan el comercio y generan nuevas oportunidades de empleo, al tiempo que ofrecen mayor flexibilidad para equilibrar la vida familiar y el crecimiento personal.

Finalmente, afirmó que apoyar el emprendimiento femenino representa una inversión directa en comunidades más fuertes y con mayores posibilidades de desarrollo a largo plazo.