Los daños en el Palacio Nacional tras incendio durante desfile bufo

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El Ministerio de Cultura elabora un informe técnico para evaluar los daños para definir su restauración.

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Parte del suelo al ingreso del Palacio Nacional de la Cultura y parte de la plaqueta del kilómetro cero de Guatemala quedaron dañados tras el incendio provocado durante el desfile bufo de la Huelga de Dolores el pasado viernes 28 de marzo, según un recorrido realizado por Nuestro Diario.

La reposición del material afectado podría ser compleja debido a sus características originales. (Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

Al respecto, el cronista de la ciudad, Miguel Ángel Álvarez, señaló que el deterioro en el recubrimiento del suelo puede constituir un delito contra el patrimonio cultural, al tratarse de un bien histórico que debe resguardarse. Además, cuestionó que este tipo de acciones ocurran dentro de una tradición universitaria.

El cronista de la ciudad advirtió que los daños podrían constituir un delito contra el patrimonio cultural. (Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

Por su parte, el Ministerio de Cultura y Deportes informó que ya se encuentra en elaboración un informe técnico para establecer la magnitud de los daños y definir las acciones de restauración.

El Ministerio de Cultura elabora un informe técnico para evaluar los daños ocasionados. (Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

El análisis incluye la evaluación del material afectado, cuya reposición podría ser compleja debido a sus características y a la necesidad de mantener la uniformidad del diseño original.

Encapuchados sancarlistas prendieron la llamarada durante el desfile bufo. (Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

El área afectada se ubica frente al acceso principal del Palacio, donde también permaneció una carpa con el mensaje