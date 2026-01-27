"Daredevil" Marvel lanza el tráiler más esperado de 2026

-

El tráiler oficial de la segunda temporada de "Daredevil: Born Again" fue lanzado recientemente.

Esto coincide con el mismo día en que el estudio estrenará su primera serie del año en Disney+, Wonder Man, protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II y Ben Kingsley.

El nuevo tráiler confirma que la fecha de estreno es el 24 de marzo, a partir de esta fecha los nuevos episodios se estrenarán semanalmente, al igual que en la primera temporada, hasta el final de la segunda temporada, que se emitirá el 12 de mayo. También habrá una tercera temporada.

Foto: oficial.

La trama

Matt (Charlie Cox) disfruta de un momento con Karen (Deborah Ann Woll) luego confirma el regreso de Bullseye (Wilson Bethel) mostrándolo sentado en una cafetería.

No está claro si fue liberado de prisión por alguien como Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) o si simplemente escapó, pero sin duda representará un problema para Matt en el futuro. Fisk ha consolidado completamente su poder como alcalde de la ciudad de Nueva York y que gobierna con mano de hierro.

También se confirma el regreso de Krysten Ritter como Jessica Jones con las primeras imágenes oficiales de otra veterana de las series de Marvel en Netflix. El tráiler también muestra el primer vistazo a Matthew Lillard, conocido por su participación en Scream, quien se ha unido al elenco en lo que él describe como "un papel pequeño".

¿Aparecerá Punisher, interpretado por Jon Bernthal, en la segunda temporada de Daredevil: Born Again?

El Castigador desempeñó un papel vital en la primera temporada, pero parece que estará ausente en la segunda. Sin embargo, Bernthal protagonizará un especial de El Castigador que se estrenará en Disney+ aproximadamente al mismo tiempo que la segunda temporada de Daredevil: Born Again.

Bernthal también aparecerá junto a Tom Holland y Mark Ruffalo en Spider-Man: Brand New Day, que se estrenará este verano, el 31 de julio.

