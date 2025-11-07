Darío Maldonado cuenta historias con el tejido, en la residencia de Ricardo Arjona

-

Darío representa al noble oficio textil dentro de la residencia de Ricardo Arjona "Lo que el seco no dijo", en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, elaborando merch para que muchos lleven un pedazo de Guatemala consigo.

De un aproximado de mil tejedores que había hace cien años la ciudad, hoy solo quedan seis y el guatemalteco es parte de ellos.

Ricardo Arjona invitó a guatemaltecos especiales a formar parte de la residencia. (Foto: Instagram)

Maldonado contó su historia a Soy502 previo a uno de los shows del cantautor:

"De la quinta generación ya solo queda mi hermano y yo, y de la cuarta hay dos tíos y mi papá", explicó al mostrar cómo va hilando historias en un área del Lobby de la Gran Sala "Efraín Recinos".

Frente a nacionales y extranjeros el tejedor toma con cariño el telar de pedal como si de un piano se tratara y en una misma melodía, coordina sus pies y sus manos para ir hilando y enredando el algodón, hasta formar una obra de arte en vivo, que luego puede llevarse como un recuerdo de los intrincados trabajos hechos en el país.

Solo seis personas se dedican al telar de pie en la Ciudad de Guatemala. (Foto: Selene Mejía/Soy502)

"Mi familia lleva 150 años dedicándose a este oficio desde mi tatarabuelo, soy la quinta generación, llevamos décadas trabajando en 'Algodones Mayas', somos una hermandad y convertimos el algodón en lo que ven", explica.

Junto a "Algodones Mayas" Darío crea morrales con el logo oficial de la residencia "Seco" y otros motivos propios del show de Ricardo Arjona y de Guatemala.

Maldonado explica que los productos que se hacen en vivo están elaborados con la técnica del "pepenado", que significa "levantado".

Darío Maldonado crea obras de arte. (Foto: Selene Mejía/Soy502)

"Es tomar los hilos, voy tomando los hilos con los dedos y a la vez contando, las palabras se crean al revés y en mi mente ya lo leo de la manera correcta.

"Con los pies domino lo que se conoce como urgindre: los pedales manejan los hilos verticales y mis manos los hilos horizontales", cuenta con orgullo.

Las piezas que realiza Darío. (Foto: Selene Mejía/Soy502)

Darío dice que las nuevas generaciones ya no quieren hacer textiles, por lo que la labor está muriendo poco a poco, sin embargo han abierto la posibilidad de enseñar el oficio a todo aquel que desee aprender,

Acerca del llamado de Ricardo Arjona para que formara parte de la residencia contó:

"Fue un mar de emociones, estamos agradecidos con Arjona por darnos la exposición y por su admiración hacia la labor textil, él tuvo el tino de decir mostrar lo que hacemos como: 'eso es Guatemala y le quiero reflejar al mundo lo que somos', nos sentimos agradecimos y emocionados, crecí con la música de Arjona y más de alguna le dediqué a alguna patoja, me siento identificado con lo que hace y como soy un poco músico, me sentí entrelazado de muchas formas con este proyecto".

El sentir del tejedor Darío Maldonado acerca de la invitación de Ricardo Arjona a formar parte de su Residencia. @soy_502 pic.twitter.com/4ofNfNQAte — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) November 8, 2025

Un porcentaje de las ventas de estas piezas va directamente a Fundación Adentro, de Ricardo Arjona, que brinda educación a niños en situación vulnerable.

Historia del telar de pedal

Fue introducido por los españoles en el siglo XVI, regularmente es maniobrado por los hombres, regularmente con propósitos más comerciales, mientras las mujeres utilizan la técnica maya ancestral del telar de cintura.

Darío Maldonado cuenta acerca de su experiencia como #tejedor. El especialista hace piezas en la residencia de Ricardo Arjona, en el Teatro Nacional. @soy_502 pic.twitter.com/t3QuIPntxJ — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) November 8, 2025