Gobierno asegura que la mezcla de gasolina con etanol será implementada

La medida sería implementada en el segundo semestre de este año, según el presidente Arévalo.

El Organismo Ejecutivo confirmó que la mezcla de gasolina con etanol está en firme y entrará en vigencia en todo el país el próximo 30 de junio.

Durante la conferencia de prensa La Ronda, el presidente Bernardo Arévalo confirmó que la medida de mezclar gasolina con etanol entrará en vigencia a mitad del año

"La postura presidencial es clarísima. Se está trabajando, esa es ya una decisión tomada, está en la ley, se necesita un reglamento, estamos siguiendo adelante", respondió el mandatario.

El presidente Bernardo Arévalo, confirmó que la medida será implementada. (Foto: DCA / Soy502)

Arévalo explicó que en este momento las autoridades encargadas del tema están en conversaciones con los distintos sectores para explicar la mezcla y enfatizó que "va adelante".

Medida está por entrar en vigencia

Anteriormente, Víctor Hugo Ventura, ministro de Energía y Minas, informó que la implementación de la mezcla de gasolina con etanol entraría en vigencia en el segundo semestre de 2026, pero que para oficializarlo debería publicarse un acuerdo.

"Hemos estado en diálogos con los diferentes actores de la cadena de comercialización y se están haciendo ajustes al reglamento [...] empezarán las mesclas a partir del segundo semestre —de 2026— aún no ha sido publicada esa modificación", afirmó el ministro.

Ventura explicó que esta nueva ampliación del plazo obedece a que las empresas aún deben hacer algunas inversiones particularmente en las terminales importadoras y las estaciones de servicio, aunque dijo que en estas últimas los ajustes son menores.

Hasta el momento el Ministerio de Energía y Minas (MEM) aún no ha publicado el Acuerdo Ministerial con el cual se modificaría el reglamento para normar la mezcla de combustible.

Críticas

En una reunión llevada a cabo en el Congreso entre diputados y miembros de la Asociación Guatemalteca de Vehículos Coleccionables (AGVC), representantes del sector expusieron su preocupación ante la obligatoriedad del uso de etanol en combustibles.

La mezcla que se usará inicialmente en Guatemala es 90 % de gasolina y 10 % de etanol. (Foto: Archivo / Soy502)

Los integrantes de la asociación señalaron posibles afectaciones técnicas, económicas y patrimoniales por el uso de la mezcla por lo que pidieron que sea optativo y no obligatorio.

La medida es impulsada por el Organismo Ejecutivo como parte de su política de transición energética y reducción de emisiones contaminantes.