¿Debutará hoy Darwin Lom con The Strongest en Copa Libertadores?

El delantero guatemalteco Darwin Lom podría hacer su debut hoy (6:30 p.m. en vivo por ESPN 2) con The Strongest de Bolivia en la fase previa de la Copa Libertadores, cuando el conjunto atigrado visite al Deportivo Táchira de Venezuela en el partido de vuelta de la primera ronda clasificatoria.

Según reportes de medios bolivianos, el atacante chapín ya habría recibido su Certificado de Transferencia Internacional (CTI) avalado por la FIFA, lo que permitiría su inscripción ante Conmebol y su disponibilidad para este compromiso continental. A pesar de la situación de contrato con Comunicaciones, FIFA dio el visto bueno para que el jugador pueda trabajar en el extranjero.

Lom viajó con el plantel a territorio venezolano y aparece entre los convocados para el duelo, por lo que podría sumar sus primeros minutos oficiales con el equipo boliviano en un partido clave para la clasificación.

El conjunto de La Paz llega con ventaja a este encuentro, luego de imponerse 2-1 en el partido de ida disputado en el estadio Hernando Siles, resultado que le permite afrontar la revancha con un marcador favorable en la serie.

El guatemalteco fue uno de los principales refuerzos ofensivos del club para la temporada y su posible debut genera expectativa, ya que su presencia podría fortalecer el ataque del equipo en una eliminatoria decisiva.

El duelo entre Deportivo Táchira y The Strongest definirá al clasificado a la siguiente fase del certamen, instancia en la que el ganador continuará su camino en busca de un lugar en la fase de grupos del torneo continental.

Entre muy pocos

De concretarse su participación, Lom se sumaría al reducido grupo de futbolistas guatemaltecos que han tenido la oportunidad de disputar la Copa Libertadores, el torneo de clubes más importante de Sudamérica. Solo Dwight Pezzarossi, con Santiago Wanderers 2002, y Claudio Ariel Rojas, con San Lorenzo1996, han logrado jugar la Libertadores.