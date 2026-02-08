Cremas ganan el duelo directo ante leones y salen de la zona de descenso

-

Tuvo que sufrir y venir de atrás, pero Comunicaciones dio muestras de vida y derrotó 2-1 en su duelo directo por el descenso a Marquense, en el estadio Carlos Salazar Hijo, como parte de la actividad de la quinta fecha del Clausura 2026.

Las cosas arrancaron cuesta arriba para los cremas, pues apenas al minuto 6 de juego, un pase entre líneas de David Chuc encontró a Diego Casas, quien dominó entre José Pinto y Karel Espino, entró al área y definió con lo justo para superar a Fredy Pérez y encender las alarmas.

De ahí en más, el conjunto dirigido por Marco Antonio Figueroa tomó las riendas del juego, controlando casi en totalidad la pelota, pero por muchos momentos demostraron la falta de claridad que los ha acompañado durante todo el campeonato.

FINAL DEL PARTIDO

Comunicaciones FC ( 2 ) CD Marquense ( 1 )



Presentado por: @gana777gt #VamosCremas | #Clausura2026 pic.twitter.com/ZFlXL4zV26 — Comunicaciones FC (@CremasOficial) February 8, 2026

El cubano Dairon Reyes fue de lo más destacado para los albos durante la primera mitad. Probó dos ocasiones de tiro libre (minuto 31 y 45+1) y otra más tras una buena jugada individual (10), pero en todas se encontró con el arquero Javier Colli, quien debutó con los leones en el torneo.

Los de San Marcos solamente tuvieron una más de peligro en todo el juego, sobre el 40, cuando Marvin Ceballos remató cruzado en el área, pero se fue a un lado del marco de Fredy Pérez.

Para la segunda mitad, los cremas continuaron con la ola de ataques, pero parecía que la suerte no les sonreía. Omar Duarte tuvo dos cabezazos (47 y 62), pero ambos terminaron en las manos de Colli, quien ya era figura para la visita.

Finalmente, los albos vieron recompensado su esfuerzo, al 72. Stheven Robles levantó desde la derecha y Érick Lemus cabeceó, la pelota pegó en el travesaño y quedó viva en el área, en donde el panameño Janpol Morales llegó perfecto para dar esperanza a los suyos, en su estreno como goleador en Guatemala.

Gracias Mazate, gracias familia y gracias Cremas #VamosCremas | #Clausura2026 pic.twitter.com/SGwWQfFMri — Comunicaciones FC (@CremasOficial) February 8, 2026

Sabedores de lo importante que era el partido en sus aspiraciones por dejar la zona de descenso, los del "Fantasma" siguieron atacando, hasta que llegó el estreno goleador de otro crema.

El colombiano Duarte aprovechó un pase raso de Ánderson Ortiz (84) y alcanzó a puntear el balón, lo que desató la locura de los aficionados en Mazate con el 2-1 final que dio los tres puntos al equipo que era local administrativo.

De esta manera, los albos se reencontraron con la victoria y esto les permite escalar en la tabla del Clausura y, sobre todo, dormir fuera de la zona de descenso, a la espera de lo que pase en el resto de la jornada. Por su parte, Marquense queda hundido en el sótano del acumulado y fuera de la zona de clasificación del certamen.