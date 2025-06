"Pudo haber más fallecidos": piloto del tráiler involucrado en accidente de bus

-

Chofer del tráiler asegura no haber tenido responsabilidad en accidente que dejó tres mujeres fallecidas y 10 heridos

El conductor del vehículo pesado brindó sus primeras declaraciones, tras el accidente ocurrido en la mañana del martes 17 de junio en el km 94 sobre la Ruta Interamericana que dejó como saldo tres mujeres fallecidas y al menos diez personas heridas.

(Foto: Julio Bala / Nuestro Diario)

En un video compartido por el medio Difusión del Pueblo GT el chofer del tráiler, quien en ese momento no fue identificado, explicó la versión de los hechos desde su perspectiva.

Según indicó, él se desplazaba en su carril autorizado cuando el bus, que transitaba a alta velocidad por el carril izquierdo, habría sufrido un percance con una de las llantas delanteras. "Yo no tuve la culpa, yo venía manejando en mi carril autorizado, pero el chofer del bus venía en el carril izquierdo a exceso de velocidad y parece que tuvo un percance con una llanta de adelante que hizo que se desviara y empezó a dar vueltas", relató.

(Foto: Julio Bala / Nuestro Diario)

El chofer añadió que, pese a la gravedad del hecho, el impacto pudo haber sido aún más catastrófico. "Gracias a Dios, en parte, venía yo con el cabezal; no pasó más de lo que tendría que haber pasado, porque si no hubiera tenido el percance con el cabezal, el bus se hubiera ido para el barranco y no hubiera quedado ninguna persona sobreviviente", afirmó.

(Foto: Julio Bala / Nuestro Diario)

Asimismo, advirtió sobre los riesgos de conducir a alta velocidad, especialmente cuando las condiciones del vehículo y de la carretera no son las óptimas. "Con la velocidad no se juega y más con las circunstancias del asfalto y llantas lisas", puntualizó.

El conductor del tráiler permaneció en el lugar del accidente hasta la llegada de las autoridades, colaborando con el proceso de investigación. Además, indicó que resultó con lesiones en varias partes del cuerpo como consecuencia del impacto.

Las autoridades continúan con las diligencias para determinar oficialmente las causas de este accidente.