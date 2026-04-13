Darwin Lom tras su doblete en Bolivia: "Lo importante es que ganamos como equipo"

El delantero guatemalteco Darwin Lom se mostró satisfecho tras marcar un doblete con The Strongest en la victoria del domingo ante San Antonio, por la segunda jornada de la liga boliviana, donde se estrenó como goleador.
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"Gracias a Dios se me dio. Lo importante es que ganamos como equipo y sumamos los tres puntos", dijo el atacante guastatoyano, clave en el triunfo aurinegro.
"Showtime" también reconoció aspectos por mejorar, especialmente en el cierre del partido. "Hay que aprender a manejar mejor los minutos finales. Los equipos no se rinden, y menos contra nosotros", señaló.
Así fue el segundo gol de Lom contra San Antonio:
Sobre el técnico ecuatoriano Sixto Vizuete, indicó que el grupo aún está en adaptación. "Lleva apenas una semana. Este proceso será importante para conocernos y entender lo que nos pide", comentó.
En lo personal, celebró su actuación, pero priorizó el logro colectivo. "Estoy muy feliz, pero lo más importante es que sumamos como equipo", concluyó.
The Strongest volverá a jugar el jueves 23 de este mes, cuando visite al Real Oruro por la tercera jornada.