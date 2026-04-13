Oficial: Reprogramado el partido entre Comunicaciones y Guastatoya por la fecha 21

Comunicaciones y Guastatoya jugarán en nuevo horario tras decisión oficial de la Liga.
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El duelo entre cremas y pechoamarillos de la jornada 21, pautado para este sábado a las 6:00 p. m. en el estadio Cementos Progreso, fue reprogramado y ahora se disputará el lunes 20 a las 7:00 p. m.
Así lo informó la Liga Nacional, al indicar que el cambio obedece a actividades religiosas previstas en el recinto durante el fin de semana.
La modificación permitirá a ambos equipos llegar en mejores condiciones tras la vigésima fecha, programada para mañana cuando los albos visitarán a Municipal en el Clásico 337 (8:00 p. m.), mientras Guastatoya recibirá a Antigua (6:00 p. m.).
Los cremas necesitan sumar para mantenerse alejados de la zona de descenso en la tabla acumulada, a falta de tres jornadas; mientras que los pechoamarillo están obligado a ganar para salir de la décima posición y asegurar la permanencia.
En el enfrentamiento de la primera vuelta del Clausura, disputado en el estadio David Cordón Hichos, los dirigidos por Marco Figueroa se impusieron 3-1 al cuadro guastatoyano, con goles de Omar Duarte, Anderson Ortiz y Janpol Morales; Nelso García descontó para los locales.