Decomisan más de Q3 millones en productos de belleza y librería

La mercadería fue detectada en la aduana del Puerto Quetzal.
OTRAS NOTICIAS: El menor que falleció tras asfixiarse con unos "orbeez"
Personal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), ubicado en la Aduana de Puerto Quetzal, en coordinación con el Ministerio de Gobernación, logró el decomiso de un contenedor cargado de 125,328 productos de belleza y 41,472 artículos de librería, lo cual viola los derechos de Propiedad Intelectual.
Según la aduana, el valor de la mercancía asciende a Q3,104,808.22.
Caso similar
Semanas atrás se registró un caso similar, cuando se detectó mercarderia escondida en el contender, la cual correspondía a más de 23 mil pares de zapatos.
De acuerdo a las autoridades, este tipo de acciones incrementa la competencia desleal, la cual afecta a la economía nacional.