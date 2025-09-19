El menor que falleció tras asfixiarse con unos "orbeez"

-

El menor fue llevado sin signos vitales al hospital, donde permaneció por varias semanas.

El pequeño Daniel Alejandro, de 5 años, quien cursaba el grado de Kínder, murió luego de asfixiarse con una bolitas de gel, conocidas como "orbeez" o "crecencios".

De acuerdo a una versión preliminar, unos niños le habrían colocado las bolitas en su bebida y él sin darse cuenta, las habría ingerido, provocándole serias complicaciones de salud.

El menor llegó al hospital sin signos vitales y convulsionando. Cuando los médicos lograron reanimarlo, notaron que su cerebro estaba inflamado, por lo que fue inducido al coma.

La familia de Daniel estuvo pidiendo ayuda económica y oraciones para su recuperación a través de Gofundme, pero el menor falleció el 18 de septiembre luego de varias semanas de lucha.

El centro educativo donde estudiaba el menor publicó una esquela lamentando lo ocurrido.

Obstrucción por cuerpo extraño

El pediatra y especialista Alejandro de León, afirma que estos "crecencios" son muy pequeños al momento de ser aspirados, y debido a que suelen crecer al tener contacto con cualquier fluido, ocasionan obstrucción por cuerpo extraño.

"La obstrucción por cuerpo extraño puede causar asfixia, disminuyendo el flujo de oxígeno, causando lesiones a nivel cerebral", dice de León.

El especialista recomienda supervisar todo el tiempo a los niños, sobre todo cuando manipulan juguetes muy pequeños.

"Este tipo de "juguetes" deberían de ser prohibidos, ya que pueden ocasionar estas catástrofes", concluye el galeno.

Estas bolitas suelen crecer al tener contacto con el agua. (Foto: redes sociales)

¿Qué son los "orbeez" o crecencios?

Son pequeñas bolas de hidrogel o polímeros absorbentes que, al entrar en contacto con el agua, alcanzan hasta el triple de su tamaño original, pudiendo tardar de horas a días en alcanzar su tamaño máximo.

Muchas personas los utilizan como juguetes o como material sensorial y motriz.

Así es como crecen dentro del agua: