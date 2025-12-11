Xabi Alonso se queda sin defensas para la visita contra el Alavés del domingo

Pese a mostrar una leve mejoría contra el Manchester City el miércoles, el Real Madrid de Xabi Alonso volvió a perder 2-1 y queda en una situación límite antes de su visita este domingo al Alavés, con dos victorias en los últimos ocho partidos y sin defensas disponibles.
OTRAS NOTICIAS: Xabi Alonso: "¿Cargo en duda? Yo siento el apoyo de los jugadores"
Dean Huijsen, Éder Militao, Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, David Alaba, Ferland Mendy, e incluso Eduardo Camavinga, que podría actuar de lateral izquierdo, están de baja por lesión y, salvo el primero, no llegarán al duelo en Vitoria.
Álvaro Carreras y Fran García fueron expulsados en la última jornada durante la derrota 2-0 frente al Celta y tampoco estarán disponibles, por lo que Alonso solamente cuenta con dos defensores sanos: Antonio Rüdiger y Raúl Asencio.
De esta manera, serán ellos los que tendrán que formar el eje central, seguramente con Federico Valverde a la derecha y para el costado izquierdo tendrá que tirar seguramente de algún jugador del filial o inventar con alguno del plantel, aunque no parece que nadie pueda cumplir con ese trabajo.
Tras haberse dejado nueve puntos con respecto al Barcelona en las últimas cinco jornadas de La Liga y haber cedido el liderato a su gran rival, el Real Madrid está obligado a ganar este fin de semana para desactivar la crisis y disipar cualquier duda con respecto a Xabi en el banquillo.