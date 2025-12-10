Xabi Alonso: "¿Cargo en duda? Yo siento el apoyo de los jugadores"

-

Tras la derrota por 1-2 ante el Manchester City, Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, defendió que aún queda "mucho camino" en la temporada. A pesar de haber sumado solo dos triunfos en los últimos ocho encuentros y de las especulaciones sobre su futuro, pidió "tranquilidad", recordando que la situación "puede transformarse en poco tiempo", aunque desde la prensa se perciba de otra forma.

Respecto a los silbidos que se escucharon en el estadio al finalizar el partido, el entrenador restó dramatismo: "Es algo habitual cuando no logras ganar en casa. También ha habido fases del encuentro en las que la afición nos ha empujado y eso se nota. Los abucheos pueden entenderse, forman parte de la exigencia del club y aceptarlo es nuestra responsabilidad. Queremos darle la vuelta al momento, tanto en lo físico como en lo anímico. Esto es largo y lo que ahora parece negativo puede cambiar pronto".

Alonso subrayó que los resultados hablan por sí solos, aunque la interpretación alrededor de ellos sea diferente: "No es una novedad para muchos entrenadores vivir situaciones como esta. Si diriges al Real Madrid, debes estar preparado para ello, manteniendo la calma, la responsabilidad y la capacidad de autocrítica. Incluso con la derrota, he visto detalles colectivos e individuales que me han gustado; otros no, claro, pero seguimos trabajando".

El técnico también fue consultado por el abrazo de Rodrygo Goes tras su gol. Alonso destacó que percibe el respaldo de sus jugadores a pesar del mal momento: "Lo más importante es el partido que ha hecho Rodrygo. El gol es solo una parte de todo lo que ha aportado: desborde, calidad, iniciativa... Es una gran noticia verlo así. Me siento apoyado por el vestuario; convivimos día a día y valoro mucho esa cercanía. El gol y ese gesto suyo han sido muy positivos".