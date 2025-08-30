Definen el calendario de la fase de liga de la Champions

-

El ente que rige el futbol europeo dio conocer los horarios y los partidos de la primera fase, que se disputará del 16 de septiembre al 28 de enero.

El encuentro entre Bayern Múnich y Chelsea, vigente campeón del Mundo de clubes, será el más atractivo de la primera jornada de la liguilla de la Champions, el próximo 17 de septiembre, según el calendario anunciado este sábado por la UEFA.

Ese día destaca también el debut del vigente campeón continental, el París SG en casa frente al Atalanta y la visita del Atlético de Madrid a Anfield para jugar contra el Liverpool.

Un día antes, el Athletic de BIlbao dará el pistoletazo de salida a la competición con un atractivo duelo frente al Arsenal en el estadio de San Mamés; el Real Madrid recibirá al Marsella y el Villarreal viajará a Londres para jugar contra el Tottenham.

En una primera jornada que durará excepcionalmente tres días, el Barcelona visitará al Newcastle el jueves 18 de septiembre y el Manchester City recibirá al Nápoles, lo que supondrá el regreso del belga Kevin de Bruyne al Emirates Stadium, la que fue su casa durante una década.

En la segunda jornada, el Real Madrid tendrá un largo viaje hasta Kazajistán para enfrentarse el 30 de septiembre al Kairat Almaty.

Juventus (22 de octubre), Liverpool (4 de noviembre), Olympiacos (26 de noviembre), Manchester City (10 de diciembre), Mónaco (20 de enero) y Benfica (28 de enero) serán, alternativamente en casa y fuera, los siguientes partidos del Real Madrid.