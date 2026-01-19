Camino al Super Bowl LX: Definidas las finales de conferencia en la NFL

-

Luego de un emocionante desenlace en tiempo extra disputado el domingo en el Soldier Field, quedaron definidos los enfrentamientos de la Ronda de Campeonato de la NFL.

OTRAS NOTICIAS: Oklahoma pierde la racha y Lakers no levantan sin Doncic

Los Angeles Rams, sembrados como el quinto mejor equipo, fueron la gran excepción del fin de semana al imponerse como visitantes. En un duelo marcado por la nieve, derrotaron 20-17 a los Chicago Bears en tiempo suplementario, asegurando así su pase a la siguiente fase.

Ahora, los Rams deberán medirse ante los Seattle Seahawks, máximos sembrados de la NFC, en un duelo que definirá al representante de la conferencia en el Super Bowl. Seattle selló su clasificación tras una contundente victoria en casa por 41-6 frente a los San Francisco 49ers (N° 6). El choque entre Rams y Seahawks se disputará el próximo domingo a las 5:30 p.m.

En la Conferencia Americana, los New England Patriots aprovecharon su localía en Foxborough para derrotar a los Houston Texans y asegurar su presencia en el Juego por el Campeonato de la AFC. Su rival serán los Denver Broncos, primer sembrado de la conferencia.

Denver obtuvo su pase el sábado tras vencer 33-30 a los Buffalo Bills en tiempo extra en el Mile High. No obstante, la victoria tuvo un alto costo, ya que en los minutos finales del encuentro el mariscal de campo Bo Nix sufrió una fractura de tobillo que lo dejará fuera por el resto de la postemporada.

Patriots y Broncos se enfrentarán el domingo a las 2:00 de la tarde. New England no alcanzaba esta instancia desde 2018, mientras que Denver regresa al Campeonato de la AFC por primera vez desde 2015.

Cabe destacar que la última ocasión en que Seahawks, Rams, Patriots y Broncos disputaron finales de conferencia, todos lograron avanzar al Super Bowl.