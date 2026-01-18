Oklahoma pierde la racha y Lakers no levantan sin Doncic

-

Los Oklahoma City Thunder, vigentes campeones de la NBA, tropezaron en su visita a los Miami Heat por 122-120.

OTRAS NOTICIAS: Carlos Alcaraz arranca Australia Open con victoria ante Walton

Sin Tyler Herro ni el mexicano-estadounidense Jaime Jaquez Jr, el pívot Bam Adebayo fue la figura local con 30 puntos y 12 rebotes, apoyado en Norman Powell, que aportó 19 unidades con 5 triples.

Una noche que se antojaba cómoda para Oklahoma City, que anotó 37 puntos en el primer cuarto, cambió drásticamente con la determinación defensiva de Miami y sus propios errores en la ofensiva

El base Shai Gilgeous-Alexander, vigente Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA, brilló con 39 puntos pero los Thunder se condenaron con hasta 14 pérdidas de balón, por 4 de Miami.

No levantan

Con la ausencia de Luka Doncic, Los Angeles Lakers sucumbieron por 132-116 ante los Portland Trail Blazers, su quinta derrota en los últimos seis partidos.

A las molestias de ingle de Doncic se sumaron otros problemas físicos del pívot DeAndre Ayton y la lesión de gemelos que mantiene fuera de combate a Austin Reaves desde hace casi un mes.

Sin tres titulares a su lado, al veterano LeBron James se le hizo muy cuesta arriba liderar la ofensiva ante Portland.

El alero falló seis de sus siete primeros tiros pero se fue entonando hasta terminar cerca del triple doble, con 20 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias.

El escolta Shaedon Sharpe, con 25 puntos, desmontó la débil defensa angelina en un plácido triunfo ante el público de los Trail Blazers, que llegaron a dominar por 24 puntos de ventaja.