En iglesia: Dejan nota junto a un recién nacido fallecido

Según el escrito, el bebé nació el pasado 27 de agosto.
TE PUEDE INTERESAR: Reportan la desaparición de un recién nacido en hospital de Igss de Escuintla
Este viernes 29 de agosto, fue localizado el cuerpo sin vida de un recién nacido, en el interior de la iglesia parroquial de la zona 1 de San Pedro Sacatepéquez, en el departamento de San Marcos.
Según informaron Bomberos Municipales Departamentales, al llegar al lugar constataron que el recién nacido ya no presentaba signos vitales. Junto al cuerpo del bebé se localizó una nota.
La misma fue escrita en una hoja de cuaderno e indicaba:
"Ángel Emiliano, nació el 27 de agosto. Por favor, no tengo dónde dejarlo para que tenga un lugar donde descansar en paz."
La nota será entregada a las autoridades para el análisis correspondiente. Mientras tanto, el caso quedó bajo investigación del Ministerio Público (MP), que buscará determinar tanto las circunstancias de la muerte del menor como el origen del escrito.