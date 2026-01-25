Delcy Rodríguez dice que buscará resolver democráticamente el conflicto con EE. UU.

-

Estas declaraciones surgen tras la detención del presidente, Nicolás Maduro, quien fue acusado por nexos con tráfico de drogas el pasado 3 de enero, por el Gobierno de Estados Unidos.

Este domingo se realizó un encuentro con más de 2 mil trabajadores del sector hidrocarburos, donde la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que buscará resolver los conflictos con Estados Unidos.

(Foto: El Universal, Venezuela)

Con firmeza declaró que Venezuela resolverá las diferencias políticas a través de negociaciones directas, “cara a cara con el Gobierno de Estados Unidos”.

| LO ÚLTIMO: Delcy Rodríguez asegura que su Gobierno “no tiene miedo” de sostener negociaciones con EE.UU.



“Vamos a resolver nuestras diferencias con Estados Unidos por la vía de la diplomacia”. pic.twitter.com/PvkjHGcgRG — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 25, 2026

“Vamos a resolver nuestras diferencias, nuestras controversias históricas a través de la diplomacia bolivariana”, dijo en medio de este evento que busca impulsar la productividad del sector de hidrocarburos para permitir el crecimiento de la industria en Venezuela.

Además, rechazó la presión de otros países para influir en las decisiones políticas internas de Venezuela; "ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela, que sea la Política venezolana quien resuelva nuestra divergencia y nuestros conflictos internos", señalo la mandataria encargada.

Con información del Diario El Universal.