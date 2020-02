Dennis Arana le dedica "Ángel" a su padre, pero no convenció

Dennis Arana volvió a sorprender en su participación en el décimo tercer concierto de La Academia.

El guatemalteco se lució durante su presentación del tema "Ángel", de la versión Yuridia, uno de los más emblemáticos de este certamen.

Sin embargo, su presentación no llegó a convencer a los jueces.

Sin embargo, Danna Paola le dijo: "A mí me encanta la manera de cómo nos hemos acostumbrado a tu voz. Pero no le eches demasiada ketchup a tus papas, es decir que no había que hacer muchas variaciones en la interpretación".

Por su lado, Alexander Acha resaltó: "Cantaste muy bien, pero tampoco me hiciste sentir mucho. No siempre cantas igual, pero depende de tu estado físico, de tu mente, pero hoy no brillaste".

Horacio Villalobos comentó: "La semana pasada me impresionaste, pero en esta ocasión sucedió que no conectaste lo que querías decir con la letra de la canción".

Finalmente, Arturo López Gavito concluyó: "Te fuiste por la vía de querer impresionar con esta canción, la reinversión de aún no ha llegado".